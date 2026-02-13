“自由滑十分差距可以逆转…车俊焕仍是奖牌有力争夺者”

“昨天（短节目）‘俊’（车俊焕）的表现堪称完美。毫无疑问，这是他有史以来最好的一次演绎。说实话，看到分数偏低时我很惊讶。但在男子单人滑项目中，失误屡见不鲜。十分的差距任何时候都可以逆转。完成了一场完美比赛的俊，仍然是奖牌的有力争夺者。”以解说员身份前来米兰报道本届冬奥会的亚当•里彭（美国），当地时间11日在米兰冰上竞技场结束午夜过后的冰舞比赛解说后，正快步准备离场。然而，当被记者问及如何看待车俊焕的比赛时，他双眼一亮，作出上述评价。车俊焕前一天在男子单人滑短节目中，伴随乐曲《Rain in Your Black Eyes》出色完成了跳跃和步伐，完成度均超越以往。他本人也满意地握拳挥臂。正因如此，所有观赛者均预计车俊焕将刷新个人最佳得分（101.33分）。但最终得分仅为92.72分。飞行距离超过3米的三周半跳被判定周数不足。曾屡获四级评定、被誉节目亮点的接续步也仅获三级。目前排名短节目第六的车俊焕，落后第三名亚当•萧因法（102.55分）9.78分，落后第一名伊利亚•马里宁（108.16分）15.44分。在花滑男子单人滑短节目中，能够完成包含最高难度跳跃——四周跳组合跳跃的选手，除排名前两位的伊利亚•马里宁、键山优真外，共计七人。若按奖牌竞争的“起始分”排序，车俊焕至少需在第八位出场。但里彭表示：“车俊焕能将这种‘不利’转化为‘完美带来的震撼’。唯有完美的演绎才能将花滑的魅力完整传递给观众。俊焕的自由滑，必将成为这样的节目。”“《狂人之歌》是我非常钟爱的曲目。我从未看过白色服装版本的演绎，已十分期待。”车俊焕的奖牌竞争对手在自由滑中均计划完成三至五次四周跳。然而，无论难度多高，若落冰不干净，扣分后反而不如不做。去年哈尔滨亚冬会上，键山优真在自由滑安排三个四周跳、2023年世锦赛上马里宁安排七个四周跳，却均失误连连，成绩不及完成干净演绎的车俊焕。反观车俊焕，其方向定为提升节目内容完成度，选择了将执行分拉至最高的策略。车俊焕的自由滑比赛将于14日进行。配乐为上赛季在哈尔滨亚冬会上实现完美演绎的《狂人之歌》。当时，车俊焕凭借此套节目完美发挥，在自由滑中力压尝试三次四周跳的键山优真，摘得金牌。任寶美 bom@donga.com