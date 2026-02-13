韩国综合股价指数史上首次突破5500点 “18万电子”近在眼前

韩国综合股价指数（KOSPI）连续四日上涨，史上首次突破5500点关口。三星电子盘中涨幅超过7%，有力拉升指数。12日，韩国综合股价指数较前一交易日上涨3.13%，收于5522.27点，再次刷新历史最高纪录。当天该指数势如破竹，史上首度接连突破5400点和5500点大关。龙头股三星电子股价上涨6.44%，盘中一度升至17.96万韩元，逼近“18万电子”。SK海力士亦上涨3.26%，突破88万韩元。分析认为，当天“半导体双巨头”股价上涨，系受前一交易日纽约股市半导体板块大幅上扬带动。当地时间11日，纽约股市三大股指虽因美国今年1月非农部门新增就业数据超预期，但对就业强劲的质疑与对高位的担忧并存，最终收跌。不过，对经济形势敏感的半导体板块，将就业指标向好及人工智能（AI）数据中心需求增加视为积极信号。尤为引人注目的是，美国内存半导体企业美光（Micron）在表示向英伟达（NVIDIA）供应高带宽内存（HBM4）不存在问题后，股价上涨9.94%。闪迪（上涨10.56%）、恩智浦半导体（上涨5.55%）等其他半导体股亦大幅走高。受美国半导体板块走强提振，当天韩国国内半导体大盘股也迎来暖风，有力带动了本土股市。当天，韩元对美元汇率连续四日下跌，未受全球美元强势影响。首尔外汇市场韩元对美元汇率较前一交易日下跌9.9韩元，以1440.2韩元收盘（下午3时30分基准）。崔美松记者 cms@donga.com