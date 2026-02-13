BLACKPINK首开先河 国立中央博物馆披上粉红色彩

国立中央博物馆将因女团BLACKPINK而染上粉红色。BLACKPINK为纪念第三张迷你专辑《DEADLINE》于27日发售，将与国立中央博物馆展开大规模合作。YG娱乐12日表示：“BLACKPINK将从26日起至下月8日推出‘国立中央博物馆 X BLACKPINK’项目。”K-POP艺人同国立中央博物馆合作，BLACKPINK尚属首次。26日起，国立中央博物馆外立面将以灯光等装饰为粉红色，象征此次与BLACKPINK合作项目。BLACKPINK成员将参与博物馆八件代表性藏品的语音导览录制。智秀和珍妮使用韩语，罗婕使用英语进行讲解。丽莎参与的泰语语音导览将于3月公开。博物馆主楼大厅“历史之路”内的广开土大王陵碑处，将举办“聆听会”，可试听BLACKPINK第三张迷你专辑全辑曲目。自专辑发售日27日下午2时起，博物馆运营时间内，所有人均可自由参与聆听会。BLACKPINK此次以团体专辑形式回归，距上张专辑约三年五个月。新专辑收录包括主打歌《GO》以及《Me and My》、《Champion》、《Fxxxxboy》在内的五首曲目。YG娱乐表示：“这张专辑将满载无法复刻的巅峰瞬间，以及当下最闪耀的BLACKPINK的此刻。”史智媛记者 4g1@donga.com