自己提出要见面，结果一小时前通报不参加……有违常识的在野党代表



国民力量党代表张东赫突然不参加原定12日举行的李在明总统和朝野政党代表的三人午餐会，会晤告吹。张东赫向青瓦台通报不参加，是在距离见面仅剩一个小时的时候。张东赫在当天上午党最高委员会全体发言之前还表示：“将参加会谈，生动地传达民心。”但在随后发言的最高委员们表示反对后，执政党才将执政党前一天在国会法司委单方面处理两件司法改革法案等作为不参加的理由。此次会晤是李总统和两党代表时隔5个月再次会面，讨论打破朝野对峙激化的僵硬政局方案的机会，但最终还是不了了之。



首先要求与李总统会晤的是张东赫。张东赫上个月拒绝参加李总统与朝野7个政党领导层的午餐会，要求进行领袖会谈，本月4日在国会交涉团体代表演说中再次提议进行领袖会谈。就在那次演讲中，张东赫公开表示：“总统和第一在野党代表面对面坐着讨论悬案，就能减少国民的不安。”直到12日最高委员会开始时，美国提高关税、地方行政合并等也被列为主要会晤议题，并表示需要立即解决的紧急悬案不止一两个。但就在会晤之前，他突然一脚踢开了应自己要求促成的会谈。这是张东赫自己推翻了之前的发言。



张东赫表示不参加的理由是执政党在立法上独断专行等，但这是本应亲自与李总统和共同民主党代表郑清来见面时提出问题的事情。在此次会晤中，张东赫可以逐条指出认为是政府和执政党严重的问题，并提出对策，要求变化。这才是国民期待的在野党负责任的表现。但张东赫恰恰相反。本应该与总统见面寻找解决点的问题，反而作为拒绝见面的借口推到了前面。作为议席数和支持率也远远落后于执政党的少数在野党，居然拒绝好不容易准备的与总统对话，这不得不让人怀疑他们到底要发挥什么样的作用。



国民力量党还拒绝了当天举行的国会全体会议。此前已就通过《必需医疗支援法》等朝野之间没有异议的80多个民生法案达成了协议，却连这个也予以推翻。最终，只有一部分法案在没有国民力量党的情况下被处理。国民力量党此前多次表示，将在民生问题上积极合作。张东赫本人当天也表示：“在此次会晤中，本来只想谈论民生问题，而不是政治斗争。”那么，无论朝野之间发生怎样的政治斗争，遵守会晤约定、共同处理民生法案是极其常识性的。张东赫甚至回避了这种常识。

