张东赫拒绝“青瓦台午餐会”，史无前例……朝野极端对峙

李在明总统、共同民主党代表郑清来、国民力量党代表张东赫12日在青瓦台共进午餐的计划告吹。反对强行处理“司法改革案”的张东赫在会晤一小时前单方面通报，将不参加午餐会。旨在防止美国总统特朗普再次对韩国征收关税的《对美投资特别法》处理特别委员会当天也陷入瘫痪，朝野再次进入极端对峙局面。张东赫当天上午11点表示：“取消与李总统的朝野代表午餐会。”随后，张东赫召开记者会，指出前一天在国会法制司法委员会上，共同民主党主导通过了审判诉愿、增加大法官等“司法改革案”，并表示，“不能回应一手背后握刀、一手请求握手的行为”。总统与在野党代表的会晤当天被取消尚属首次。张东赫1月16日拒绝了李在明邀请朝野政党领导人举行午餐会，绝食要求李在明举行领袖会谈。本月5日，张东赫在会见总统政务首席秘书洪翼杓时再次要求，“期待第一在野党代表和总统能够聚在一起讨论整个国政”，由此，前一天促成了李在明与朝野政党代表的午餐会。张东赫突然取消之前要求的与李在明的会晤，是因为国民力量党领导层要求他不参加。据悉，国民力量党领导层强烈阻止参加会晤，声称在共同民主党强行处理“司法改革案”、以及在共同民主党和祖国革新党合并过程中引发青瓦台和执政党矛盾的情况下，不能为收拾相关矛盾充当陪衬。但是，在当天国会全体会议之前举行的国民力量党议员全体会议上，有人批评说：“都没有通报总统，为什么要绝食。就应该当着总统的面推翻餐桌，说‘不要那样搞政治’。”洪翼杓表示：“对于取消与总统约定的日程，我感到非常遗憾。这是不恰当的。”郑清来也表示：“对国民和总统毫无礼貌，国民力量党的作派令人惊诧。”由于张东赫通报不参加会晤，李在明与郑清来的会面也未能实现。继张东赫不参加午餐会后，国民力量党又抵制了参加国会全体会议。因此，在当天的国会全体会议上，66件法案由共同民主党主导通过。由国民力量党人士担任议长的对美投资特别法特别委员会也从第一次会议开始就陷入了僵局。国民力量党人士表示：“如果在国会全体会议上强行处理‘司法改革案’，对美投资特别法的讨论也将中断。”朴训翔记者、李相宪记者 tigermask@donga.com、dapaper@donga.com