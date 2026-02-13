“以指示断电断水参与内乱”的李祥敏一审被判7年有期徒刑

2024年12月3日紧急戒严当时时任行政安全部部长李祥敏因涉嫌指示对媒体停电停水等参与内乱而被拘留并移交审判，一审法院判处其有期徒刑7年。继上个月在前国务总理韩德洙的一审判决中首次作出紧急戒严宣布是内乱的法律判断后，当天法庭也就紧急戒严斩钉截铁地表示：“这是以扰乱国宪为目的的内乱行为。”首尔中央地方法院刑事合议32庭（庭长法官柳京镇）12日就李祥敏涉嫌从事内乱重要任务一事表示，“作为高级公务员，本应遵守自由民主主义的基本秩序，守护宪法和法律，但（嫌疑人）根据（前总统）尹锡悦和（前国防部长）金龙显的指示，下令停电停水”，宣判李祥敏有罪。对于12月3日紧急戒严是否属于内乱罪，法庭认为：“尹锡悦和金龙显等人动员军警占领国会和选举管理委员会，试图限制其活动，是以扰乱国宪为目的、引发危害一方地区平稳的暴动即内乱行为。”法庭还表示：“内乱罪是破坏国家存亡和宪法功能、动摇社会基础的犯罪。尹锡悦和金龙显等人的内乱行为从根本上损害了民主主义的核心价值，不可避免地会受到严重处罚。”一审法院认为，李祥敏对时任消防厅厅长许锡坤下达断电断水的指示等，即是赞同内乱的行为。法庭表示：“即使没有发生断电断水的结果，也不能逃避责任。”法院对李祥敏在宪法法院关于弹劾尹锡悦案的审判中作伪证等嫌疑也作出了有罪判决。李祥敏在被判7年有期徒刑后，还向旁听席上的家人微笑。内乱特检组（特别检察官赵恩锡）特检助理张佑成表示：“虽然刑量有些令人遗憾，但将在仔细分析判决理由后再决定是否上诉。”李祥敏方面表示要上诉。宋慧美记者 1am@donga.com