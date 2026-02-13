特朗普称与韩国等达成扩大煤炭出口贸易协议 韩方回应：事实清单未提及相关内容

美国总统唐纳德•特朗普当地时间11日声称，通过去年与韩国、日本、印度等国达成的贸易协议，已商定大幅增加美国产煤炭出口。这是特朗普总统重新执政后首次提及对韩煤炭出口。去年10月韩美领导人最终敲定关税谈判后发表的“联合事实清单”中，亦未包含相关内容。据悉，特朗普总统当天发言并未事先与韩国政府讨论。但有观测认为，在韩美两国正就韩国对美投资具体落实方案进行磋商之际，特朗普总统直接提及“煤炭”，暗示今后可能施压韩方大量进口美国产煤炭。特朗普总统在重新执政前便强调重振化石能源的决心，并将乔•拜登政府的可再生能源优待政策批评为“绿色骗局（Green Scam）”。● 或在美国产能源销售中强调煤炭特朗普总统当天在华盛顿白宫举行的煤炭产业振兴活动上表示，美国近几个月来“与韩国、日本、印度及其他国家达成了历史性贸易协议，将大幅扩大煤炭出口”。他还强调：“我们正向全世界出口煤炭。我们的煤炭品质是世界最高水准。”特朗普总统当天的发言是在夸耀其振兴国内煤炭产业努力的过程中作出的。因此，有关已商定扩大对韩国、日本、印度等国煤炭出口的主张，无论实际讨论与否，均可能仅为突显自身政绩而即兴发言。上月，在重新执政一周年记者会上，特朗普声称“启动了向亚洲出口天然气的阿拉斯加管道项目”，但韩国政府当时即划清界限称“未曾决定是否参与”。然而，特朗普总统去年7月与韩国达成关税及贸易谈判大框架协议后，曾在社交媒体平台“真实社交”上发文称：“韩国已决定购买规模达1000亿美元（约144.3万亿韩元）的液化天然气或其他能源产品。”时任副总理兼财政经济部长官具润哲当时表示：“今后四年将对美能源购买规模扩大至1000亿美元的内容，已包含在（韩美关税谈判结果）中。”据此，有分析认为，特朗普政府可能基于去年7月对美能源购买相关内容，向韩国施压大幅扩大进口美国产煤炭。产业通商资源部相关人士表示：“特朗普总统当天（有关煤炭）发言，我们理解为是在去年7月贸易协议时公布的对美能源购买扩大这一脉络下进行的。”但韩国能否实际增加美国产煤炭进口尚不确定。韩国煤炭进口量逐年大幅减少。据韩国贸易协会统计，2022年韩国煤炭进口额达283.322亿美元，去年降至125.0837亿美元，三年间减少55.9%。进口煤炭中，美国产占比约为3%至4%。● 甚至动员军方支持美国煤炭产业振兴特朗普总统当天还主张：“煤炭是极为可靠、廉价的能源来源”，“更多煤炭意味着美国民众口袋里有更多钱。”同时，他签署行政命令，指示美国国防部（战争部）与煤炭发电站签订新的电力购买协议。此举旨在调动军力展现振兴煤炭产业的决心。美国能源部亦决定向肯塔基、北卡罗来纳、俄亥俄、西弗吉尼亚州等执政党共和党支持率高的六个州的煤炭发电站提供1.75亿美元（约2502亿韩元）资金支持。《纽约时报》就此评价称：“此举对近年来急剧衰退的美国煤炭业而言，堪称戏剧性反转。”但也担忧，煤炭较其他能源更易造成大气污染，环境问题将随之而来。华盛顿=申振宇 常驻记者、世宗=郑顺九记者 niceshin@donga.com、soon9@donga.com