朝鲜本月下旬召开劳动党代表大会……“朝美对话”信号令人关注

朝鲜将于2月下旬召开劳动党第九次代表大会。本次党代会将树立朝鲜今后5年的国家路线和对韩、对美政策基调，将成为韩半岛局势的主要转折点。据朝中社8日报道，朝鲜前一天（7日）在党中央委员会总部，在国务委员会委员长金正恩的指导下，召开了第八届27次政治局会议，决定于2月下旬在平壤召开第九次党代会。当天政治局会议还表决通过了第九次党代会代表资格审议、执行委员会、主席团、书记处组成方案、向党代会提出的文件等议案。虽然没有公开具体党代会日程，但预计党代会将在纪念朝鲜主要节日、前国防委员长金正日的生日（2月16日）后开始。每五年召开一次的党代会是朝鲜最大的政治活动，是总结过去五年取得的成绩、制定新的五年国防经济领域发展规划和对外政策基调的场合。有分析认为，美国总统特朗普4月访华前后，朝美有可能重启对话，而朝鲜的对美信息可能会以“克制的方式”被提及。韩国前统一研究院院长高有焕表示：“不会以无核化为前提进行谈判，预计会发出作为拥有核武器的战略国家、站在对等的立场上整理解决朝美关系既有立场的信息。”不过，随着美国批准联合国安理会对朝鲜人道主义援助事业免除制裁等继续采取对话姿态，朝鲜也有可能发出转向的信息。预计对韩信息不会脱离现有的“敌对两国论”。特别是2023年12月金正恩宣布的“敌对两国论”，有可能在第九次党代会和后续召开的最高人民会议上被写入党章和朝鲜宪法。预计会删除党章和宪法中“统一”“民族”等概念，将南北（韩朝）关系重新定性为“国家对国家”的关系。也有人提出，为了强化金正恩的唯一领导体制，有可能采取“拥戴主席职务”或女儿主爱的后续构图相关措施。在2021年的第八次党代会上，金正恩被推举为劳动党最高领导人总书记。朝鲜还将在九大上公布过去五年的国防、经济规划成就和新版五年发展规划。特别是在国防政策上，预计将发表核武器和常规武器并进的政策。韩国庆南大学远东问题研究所教授林乙出表示：“第九次党代会将成为宣布拥有核武器的强国解决人民温饱问题的所谓‘社会主义全面发展’飞跃性的场合。”