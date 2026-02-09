韩国济州岛突降暴雪致航班大规模取消

韩国济州岛汉拿山降下超过18厘米的暴雪，强风和暴风雪导致往返济州机场的航班大规模取消，约1万余名旅客出行受阻。湖南西部地区也降下大雪，事故接连发生。据韩国机场公社济州国际机场8日消息，截至当天下午3时，计划往返济州机场的461个航班（抵港235班，离港226班）中，有164个航班（抵港87班，离港77班）取消，5个航班返航。当天凌晨跑道运营曾一度中断，除雪作业后虽恢复运营，但因暴风雪导致能见度不足，飞机仍无法起降。据估算，当天滞留济州的旅客约1.1万人。趁周末前往济州的公司职员郑智允（38岁）表示：“上午9点55分飞往金浦的航班取消，导致我们被困。匆忙重新预订了9日下午的航班，多用了一天假期。”济州机场相关人士表示：“从下午雪势减弱开始，航班运行逐渐恢复正常。为了疏解滞留旅客，决定在晚上10点30分之前增开10个加班航班，共计2041个座位。”进入24小时紧急工作状态的济州道，为应对深夜滞留旅客，在济州机场准备了2700条毛毯、1500张床垫和1000瓶矿泉水等物资。济州海上发布风浪特别预警，连接济州与楸子岛、全罗南道珍岛、木浦等地的客轮航线停运。汉拿山国立公园的7条登山路也全面关闭。受暴雪、强风和风浪影响，光州和全罗南道西部海域连接全南岛屿的39条航线、52艘客轮也被管制，木浦儒达山环山道路等4处道路封闭。因结冰路面和强风引发的事故也接连不断。8日下午1时5分许，济州市涯月邑新星岳附近，一辆行驶在积雪道路上的巴士与一辆厢式货车相撞，造成3人轻伤，被送往医院。全罗南道灵岩郡灵岩邑一名行人因积雪路滑摔倒被送医；光州广域市光山区一处道路，一辆轿车在结冰路面上打滑翻车。全罗北道高敞郡城内面因积雪导致9栋塑料大棚损坏。济州=宋恩范记者、光州=李亨柱记者 seb1119@donga.com、peneye09@donga.com