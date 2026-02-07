时隔10年重启海外资源开发……如果没有长期战略，就会重蹈覆辙



电动汽车核心零部件镍的世界三大产地之一马达加斯加安巴托比矿山，是韩国主导参与的非洲海外资源开发事业。从2006年开始，时隔15年首次获得了收益。在此期间，由于工程费用增加和工期延长等，投资费用增加了3倍。韩国政府一度考虑出售。现在乘着电动汽车的热潮，价值得到了重新评价。



海外资源开发从勘探到生产通常需要10年-15年以上。在此期间，只有克服经济环境变化、投资对象国政局不稳定、韩国政治状况等变数，才能取得成果。这是任期5年的总统无法完成的事情。为了在任期内取得成果而推进不合理的事业，很容易出现后患。



李明博政府为应对资源危机，推动海外资源开发。由于过于积极，资源开发业界甚至出现了“让孩子奔跑”的说法。结果在2008年世界金融危机以后，投资亏损增大。在朴槿惠政府和文在寅政府，这些项目已经沦为“积弊”和“清算”的对象。相关预算被削减，能源公共企业陷入经营危机。好不容易建立的海外资源开发基础瞬间崩溃。



韩国在20世纪70年代经历了两次石油风波后，开始开发海外资源。自1978年制定《海外资源开发促进法》至今已有48年，但如果没有稳定的原材料供应网，半导体、汽车、二次电池、军工等主力制造业和钢铁、石油化学等重化学工业将无法保住。美中之间围绕核心矿物供应网的攻防战变得更加激烈。要根据不同的资源安保环境重新制定战略。



韩国政府决定重新允许韩国光海矿业公团的海外资源勘探开发和事业投资。这是时隔10年再次对国营企业的海外资源开发直接投资。海外资源开发具有不受价格变动的影响，可以确保数量的优点，但如果只顾着欲望，可能会重复过去的失败。首先要重建“失去的10年”崩溃的海外资源信息网和资本、人力、勘探及生产技术。也有必要参考企业主导、政府作为助手稳定分散投资风险的日本模式等。



不能允许像尹锡悦政府的“大鲸项目”那样的、没有经过检验的事业被政治包装。海外资源开发不是用来积累政权政绩的。应该脱离政权，确保资源安保的核心资产。

