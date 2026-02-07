单板滑雪选手李相昊，韩国奥运史上第400枚奖牌最有力候选

谁将成为韩国奥运史上第400枚奖牌得主？2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会拉开帷幕之际，在本届赛事中首位获得奖牌的选手，将成为韩国奥运史上第400枚奖牌的主人。截至本届赛事前，韩国在夏季奥运会上获得320枚奖牌，在冬季奥运会上获得79枚奖牌，总计399枚奖牌。最先挑战奖牌的选手是越野滑雪的李义珍（25岁）和韩多松（32岁）。她们将于7日（韩国时间）在泰塞罗越野滑雪体育场举行的女子10公里+10公里双追逐决赛中出战。次日8日，李俊瑞（23岁）将参加同项目男子组决赛。这些选手与世界顶级选手存在实力差距，夺牌可能性不高。最有力的候选人是出战单板滑雪男子平行大回转项目的“白菜男孩”李相昊（31岁）。李相昊将于8日下午在意大利利维尼奥雪场举行的该项目中，挑战继2018年平昌奥运会银牌后的第二枚奥运奖牌。本赛季迟迟未能摆脱低迷的李相昊，在奥运会前夕的1日于斯洛文尼亚罗格拉举行的2025至2026赛季国际滑雪联合会（FIS）单板滑雪世界杯男子平行大回转决赛中，以0.24秒优势战胜罗兰德•菲施纳勒（意大利）夺冠。李相昊表示：“奥运准备已完美收官。我将乘此气势，在正式舞台上展现无悔的表现。”李相昊在2022年北京冬奥会上虽以预赛第一晋级，但在四分之一决赛中以仅0.01秒之差负于维克托•怀尔德（俄罗斯），奖牌梦碎。若李相昊错失奖牌，高中生单板滑雪选手柳升恩（18岁）可能抓住下一个机会。柳升恩将在单板滑雪女子大跳台项目中，于9日参加预赛，10日参加决赛。柳升恩于去年12月在美国科罗拉多州举行的世界杯第三站比赛中，以173.25分位列鬼塚雅（日本，174.00分）之后获得亚军，成为首位在该项目世界杯舞台登上领奖台的韩国选手。韩国传统强项短道速滑将于10日以混合团体接力决赛为开端，开启奖牌争夺战。金培中 wanted@donga.com