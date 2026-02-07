“运动员时期的奥运梦，以K-pop偶像身份实现倍感光荣”

“运动员时期，奥运会是我的第一个梦想。虽然现在不是运动员，但能以偶像身份代表韩国，我感到十分光荣。”偶像组合“ENHYPEN”成员成训（SUNGHOON）于5日（当地时间）在意大利米兰完成2026年米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会火炬手传递任务后如此表示。成训跑步经过的米兰博利瓦尔站附近，聚集了大量前来一睹其风采的粉丝，场面十分热烈。尽管如今已是全球范围内享有超高人气的K-pop偶像组合成员，但成训作为花样滑冰运动员度过的时间要长得多。他曾作为花样滑冰男子单人滑选手活跃约十年，实力出众，甚至入选过国家代表预备队。在2015至2016赛季，他曾以“朴成训”之名在国际滑冰联合会（ISU）伦巴第杯新人组男子组比赛中夺冠。2019年结束运动员生涯后，他于次年通过选秀节目，正式以ENHYPEN成员身份出道。成训在火炬传递后于韩国之家举行的记者会上表示：“我是通过花样滑冰视频被（偶像经纪公司）选中的。可以说多亏了花样滑冰，我才能成为偶像。”此后，他积极利用曾作为运动员的经验，欣然担任了大韩体育会的宣传大使。成训与此次冬奥会男子花样滑冰单人滑的两位韩国参赛选手车俊焕（25岁）、金贤兼（20岁）也交情深厚。成训表示：“运动员时期，我一直将俊焕哥视为兄长和前辈，向他学习了很多。哥在所有方面都可称为‘六边形战士’，是一位非常出色的选手。”车俊焕将在本届奥运会上挑战韩国男子花样滑冰的首枚奖牌。对于后辈金贤兼，成训甚至将自己的比赛服装传承给了他。金贤兼在2023至2024赛季国家代表选拔赛通过时，身着“红色罩衫”进行表演，而这件服装的主人正是成训。成训表示：“贤兼从小就非常努力。总觉得他总有一天会参加奥运会。”金贤兼此次是生涯首次参加奥运会。这是成训第五次访问米兰。前四次是为了偶像活动，而这次则是为了奥运会。成训表示：“能和大家一起踏上奥运之旅，我感到很幸福。很多ENHYPEN粉丝来到了现场，我也感受到了体育粉丝的热情。我认为自己也实现了奥运梦想。”任寶美 bom@donga.com