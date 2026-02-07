“薪资不见涨，只好用应用程序积攒零钱节省零食开支”

近日，上班族金海珍（40岁）正努力利用一切间隙步行。她正在使用首尔市的健康应用程序“手腕医生9988”积攒零钱，只要完成设定的每日步数目标，最多可获得100韩元。未完成步数目标的日子，她会在家附近特意绕行散步后才回家。三年来，她精打细算，利用这款应用程序及金融科技应用程序“Toss”等攒下了约10万韩元，主要用于在便利店购买盒饭或零食。金女士表示：“公司不给涨工资，只好通过应用程序理财来补贴生活费。”在高物价时代，上班族们为了节食省钱乃至节省零钱而付出的辛劳仍在持续。他们不仅在手机应用程序上通过计步攒钱，还通过观看广告积攒以1韩元为单位的零钱，或者每天答题积攒约1000韩元。积攒零钱的方式也日益多样化。金融科技公司、通信公司、保险公司等各类企业纷纷推出了零钱储蓄服务。网络银行则推出了添加游戏元素等别具特色的理财服务。在公共企业工作的李亨成（39岁）的一天，从向KakaoTalk开放聊天室发送K银行链接开始。因为只要有人点击他发送的链接，就能更快地“培育金钱树”。登录该应用程序或完成“每日浇水”、“摇动收获”等指定任务，最高可获得约10万韩元的奖励。据K银行透露，通过培育金钱树，1月份获得最多金额的用户得到了13.0486万韩元。随着零钱理财的活跃化，在线社区中分享攒零钱秘诀就像分享考试宝典一样普遍。上班族李旺瑞（44岁）每天打开一家商业银行的应用程序答题，积累超过100点积分（约合100韩元）。答错题就拿不到积分，但无需担心，因为正确答案会在在线社区中分享。此外，每月通过该银行应用程序转账工资超过50万韩元，还能获得彩票积分等奖励。通过这种方式，他去年积累了50万点积分（约合50万韩元）。李先生表示：“这笔钱用于偿还在该银行办理的住房抵押贷款利息。”除了主要在手机应用程序上积攒零钱，手机礼品卡交易也是一种颇有赚头的零钱理财方式。礼品券设有有效期，可以以低于正价的价格购入。例如，星巴克一杯美式咖啡正价为4700韩元，交易价可享受15%的折扣，为3990韩元。每年必须强制加入的汽车保险公司选择过程本身也能赚取零花钱。在OK现金返还等应用程序上获取车险报价，有时可获得价值5000至9000韩元的现金、商品券或积分。“信用卡风车循环”被认为是短期内赚取较多钱的方法。即依次在未开户的多家信用卡公司申办信用卡并积累积分。申办信用卡使用后，次月获得积分即注销该卡。在线理财社区甚至有言论称：“仅专业信用卡公司就有8家，粗略计算可持续运作约一年。”仁荷大学消费者学系教授李恩熙表示：“在高物价及长期经济不景气的背景下，上班族试图积攒小额额外收入的倾向日益增强。”申武庆记者 yes@donga.com