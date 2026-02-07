抽风→狂欢→恐慌……韩国股市“疯狂的一周”

由于担心美国科技大企对人工智能的过度投资和收益性不足，韩国综合股指（Kospi）在4天后场中跌至5000点以下。每当提出所谓的“人工智能泡沫论”时，股市就会像过山车一样大幅动荡，韩国综合股价指数仅本周就启动了三次涨跌停板（暂停程序化交易的“临时停牌”措施）等，投资者的混乱越来越大。随着恐惧心理增大的外国人在韩国股市大规模抛售股票，外汇市场也呈现出不稳定的状态。比特币在韩国虚拟资产交易所时隔1年零4个月一度跌破9000万韩元，黄金和银等贵金属市场的变动性也在扩大。6日，韩国综合股指比前一个交易日下跌1.44%，以5098.14点收盘。当天，韩国综合股指一度跌至4916.84点，但随着个人投资者展开低价收购攻势，买入2.1729万亿韩元，减少了跌幅。进入本月以来，韩国综合股指与主要国家股市相比，持续着涨落率最大的过山车行情。韩国交易所继2日暴跌和3日暴涨过程中分别启动了抛售和买进涨跌停板制度后，6日再次启动“临时停牌”。唯独韩国综合股指受到不利因素的影响更大，是因为受到美国科技大企的人工智能投资规模影响的国内半导体大企业的市价总额比重约占40%。每当新的人工智能技术问世或市场提出投资费用、收益性等担忧时，三星电子和SK海力士等的股价也会受到影响。最近，韩国综合股指下降时，购买股票后上涨的个人投资者的短期买卖战略也被指为过山车行情的原因。对全球人工智能产业成长性展望反应敏感的外国投资者当天在韩国综合股指市场抛售3.3217万亿韩元的股票。随着股票抛售金兑换需求的增加，韩元兑美元的汇率在盘中上升到了1471韩元。随着抛售风险资产的心理增大，虚拟资产市场也遭受严重打击。当天，在韩国虚拟资产交易所，比特币跌至8900万韩元，创下2024年10月以来的最低价格。当地时间5日，美国纽约商业交易所的黄金期货（-1.24%）和白银期货（-9.11%）的价格也均比前一天下跌。池珉求记者 warum@donga.com