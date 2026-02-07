在扣“背叛”与“加害”帽子中挣扎的国民力量党



“背叛的政治必须在选举中由国民来审判。”



朴槿惠政府中期的2015年6月25日。时任总统朴槿惠在国务会议上发表了高强度的发言。为了能让国会要求修改政府施行令，朝野协商通过了国会法修正案，朴槿惠行使了否决权，并作出上述表态。朴槿惠没有提及“背叛”的当事人是谁。但大家都知道指的是当时作为执政党新国家党（现国民力量党）院内代表就修正案处理达成协议的前议员刘承旼。刘承旼13天后辞去了院内代表职务。



在保守阵营内，扣“叛徒”帽子大行其道，保守的分裂和没落宣告开始。在第二年的议会选举中，试图获得180个议席的新国家党在这一框架下忠实地履行了朴槿惠的方针。为了找出叛徒或即将背叛者、排除在公推之外，出现了“真朴（真正的亲朴槿惠）鉴别师”，展开了“真朴认证照”的营销。最终，在“玉玺风波”之后，将院内第一大党拱手让给了共同民主党。一直维持坚定支持率的朴槿惠因干政事件被罢免。在此过程中，刘承旼等29名非朴槿惠派系议员退党。



此后，保守阵营也因“叛徒帽子”而分裂。与刘承旼再次携手以未来统合党名义进行的2020年议会选举未能实现化学结合，结果惨败。虽然“三旬零次当选党代表”李俊锡、尹锡悦、安哲秀议员暂时携手在2022年总统选举和地方选举中获胜，但夺回政权后，“叛徒帽子”再次抬头，保守党驱逐了与尹锡悦总统对立的李俊锡。在紧急戒严和弹劾尹锡悦的局面下，保守党分为赞成弹劾和反对弹劾，在“叛徒帽子”中挣扎。如此盛行十年之久的“叛徒”帽子的结果，是连续3次议会选举失败和两次总统遭弹劾。



“叛徒”帽子现在已经进化成了“加害者”帽子。以张东赫代表为首的党权派表示，必须挤除前代表韩东勋赞成弹劾尹锡悦导致伤口产生的脓水，并开除了韩东勋。“背叛”的结果是退党，“加害”的结果是开除，惩戒力度更强。国民力量党希望在6月3日地方选举中也能安慰受害党员，团结强硬支持层。在他们看来，比起与尹锡悦割裂、扩张中立外延，保护受害者更为重要。



共同民主党也一度盛行“背叛”帽子，但与国民力量党也有不同的一面。现任国务总理金民锡曾受前总统金大中提拔，在2002年卢武铉总统候选人的支持率跌至谷底后，支持另一名候选人郑梦准并退党。金民锡虽然被共同民主党打上过叛徒的烙印，但被再次接受，李在明总统还任命他为总理。在国民力量党陷入背叛和加害帽子的10年里，共同民主党通过引进保守人士的“加法政治”、选举联合、抢占保守焦点问题的外延扩张攻略保守选民的选票。相反，目前的国民力量党似乎没有给刘承旼和韩东勋机会或走向中间派的想法。李俊锡也与国民力量党划清界限，拒绝选举联合。国民力量党要想改变，首先要扔掉背叛和加害的帽子。

