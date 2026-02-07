“特朗普政府决定不反对免除对人道主义援助朝鲜的制裁”

随着美国特朗普政府决定批准此前一直反对的对朝鲜人道主义援助事业免除制裁的措施，韩国民间团体的人道主义对朝鲜援助之路将再次开启。韩国政府认为，此次措施是改善与朝鲜关系的“开端”，但实际上，朝鲜是否会接受人道主义援助还是未知数。据多名外交消息人士6日透露，特朗普政府决定批准联合国安理会下属的制裁朝鲜委员会（1718委员会）对搁置的人道主义援助项目免除制裁。据悉，正在美国访问的韩国外交部长赵显在访美期间向美方提议相关事项，美国政府接受这一提议，因此重新开始了程序。制裁朝鲜委员会是根据朝鲜进行第一次核试验后制定的安理会1718号决议监督对朝制裁履行的机构，所有决定都由理事国全票通过。从去年上半年起被制裁朝鲜委员会叫停的对朝人道主义援助事业共有17件，其中与韩国相关的事业有5件。京畿道推进的3项和韩国民间团体事业2项，都是采取延长批准过去已获豁免事业的形式。剩下的有世界卫生组织和联合国儿童基金会等国际机构事业8件，美国等其他国家的非政府组织事业4件，主要是改善保健、饮用水卫生、支援弱势群体营养等内容。据悉，各项目的规模为2亿-3亿韩元。如果得到成员国一致同意的免除许可，不久后将通过制裁委员会的正式表决程序，通报给各事业执行机关。韩国政府人士表示：“韩国政府的基本立场是人道主义援助与政治状况无关，应该持续进行。期待（朝鲜的）积极响应。”也有分析认为，此次措施是考虑到特朗普总统预定于4月访问中国之前恢复与朝鲜对话的可能性而作出的“灵活变化”。韩国政府高层人士当地时间5日在常驻华盛顿记者座谈会上表示，“几天内可能会有新的进展”，并就“新进展”表示，“虽然不像朝美对话那样宏伟，但可能是（为了改善与朝鲜的关系）的线索。”不过，也有人指出，此次豁免的批准措施是过去也进行的常规程序，再加上朝鲜对人道主义援助事业可能不会作出任何反应，难以赋予其太大的意义。外交消息灵通人士表示：“朝美之间的纽约渠道等仍然无法启动，能否进行实际对话还是未知数。在即将召开的朝鲜第九次党代会之后，是否会发生有意义的变化，还有待观察。”申娜莉记者、华盛顿=常驻记者申晋宇 journari@donga.com、niceshin@donga.com