韩国芭蕾舞者严多妍在洛桑国际芭蕾舞比赛中荣获亚军，6名韩国舞者入围决赛

韩国芭蕾舞者严多妍（18岁，见图）在世界级芭蕾舞比赛——洛桑国际芭蕾舞比赛中获得第二名。在瑞士洛桑博利厄剧院当地时间7日举行的第54届洛桑国际芭蕾舞比赛决赛中，严多妍在进入决赛的21名选手中位列第二。她还获得了由现场观众评选的人气奖“观众奖”。第一名由美国芭蕾舞演员威廉•扎伊夫斯获得。严多妍自初中起便被誉为芭蕾天才，曾获得韩国舞蹈教师协会全国舞蹈比赛大奖、韩国国际芭蕾舞比赛金奖等。初中毕业后，她未进入高中，而是通过家庭教育（homeschooling）专注于训练，并在其父亲、前芭蕾舞演员严志薰院长运营的芭蕾学院进行修炼学习。今年的洛桑国际芭蕾舞比赛中，除严多妍外，还有5名韩国舞者进入决赛。申娥罗（第7名）、金泰恩（第10名）、方秀赫（第11名）、孙玟均（第12名）和全智律（第14名）也获得了奖项和奖学金。洛桑国际芭蕾舞比赛与瓦尔纳、杰克逊、莫斯科、巴黎的比赛并称为“世界五大芭蕾舞比赛”。该比赛仅限15至18岁的学生参加，被视为世界芭蕾舞者的登龙门。韩国舞者中，国立芭蕾舞团艺术总监姜秀珍于1985年首次夺冠。去年，当时16岁的朴允宰作为韩国首位男性芭蕾舞者夺冠。史智媛记者 4g1@donga.com