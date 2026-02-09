酷澎金范锡的傲慢和韩国的自尊心



“酷澎（Coupang）是一家值得骄傲的韩国企业。它在韩国成立并成长，99%以上的生意都在韩国国内运营。”



这是2019年7月日本开始限制对韩出口时发生的事情。当时，韩国消费者之间展开了大规模的抵制日货运动，其目标还包括酷澎。理由是酷澎接受了日本软银的巨额投资。这时酷澎提出的，正是前文提到的“酷澎=韩国企业论”。



直到2021年3月在美国纽约证券交易所上市时，酷澎还极力强调自己是“韩国企业”。创始人、酷澎 Inc议长金范锡在上市当天接受媒体采访时甚至将酷澎的成功称为“汉江奇迹的一部分”。



“但在个人信息泄露事件以后，金范锡的言行发生了180度转变。全然忘记进入金范锡钱包的九成金钱来自韩国消费者，完全以“外国企业家”自居。对韩国国会的出席要求置之不理，他提出的理由也是“跨国企业首席执行官”。对韩国消费者的态度也是极其不负责任。酷澎事件已经过去80多天，但金范锡在3400万受害者面前一次也没有露面，只是发表了一张让人分不清是道歉还是辩解的书面道歉。



在这种情况下，美国政界对韩国的压力日益加大。据外媒报道，美国副总统万斯上个月对韩国国务总理金民锡表示：“不要采取对酷澎等‘美国技术企业’不利的措施。”本月5日，美国众议院司法委员长吉姆·乔丹和斯科特·菲茨杰拉德议员表示，将直接调查韩国政府对酷澎的“目标攻击”，并预告将举行听证会。考虑到曾担任乔丹委员长政策战略首席的泰勒·格林目前被登记为酷澎的游说者，其背景不难推测。



是什么让金范锡如此傲慢？



第一，得益于韩国政治打造的“倾斜的运动场”，确保了压倒性的市场支配力。在上市之前的2020年，酷澎的年销售额还只有3家大型超市的一半。但仅仅4年时间，酷澎的销售额就超过了3家大型超市的整体销售额。这是大型超市被限制深夜、休息日营业的流通产业发展法束缚的时候，酷澎实际上以“无人盯防”的情况下横扫市场带来的结果。对于规模变大的“恐龙”酷澎来说，韩国政府不再是可怕的存在。



第二，这是因为韩国对本国企业苛刻、对外国企业宽容的“自虐性限制”。在韩国，资产超过5万亿韩元的企业主在《公平交易法》中被指定为“总裁”，受到多种限制。但在2021年酷澎的资产突破5万亿韩元时，公平交易委员会以金范锡是美国公民为由，没有指定他为“总裁”。公平交易委员会算是亲切地告诉了我们，只要躲在“外国人”的盾牌后面，就不会触碰到“限制刀刃”。



最后，这是对酷澎此前在华盛顿政界撒下的钱的信任。酷澎自2021年在纽约股市上市以来，仅在美国政界游说就投入了超过150亿韩元。其效果正如我们所熟知的那样正在到处显现。



综合考虑这些因素，以美国政府和政界为首的高压应对方式发生改变的可能性极小。问题是现在起韩国政府的应对。在关税问题像荆棘一样挂在脖子上的情况下，不能排除稍有“过火”就会对国家利益造成致命伤害的可能性。但是，从国家的威信和自尊心来看，绝对不能接受金范锡的企图。



在这种情况下，韩国政府和政界唯一能采取的应对方案是，消除韩国企业因时代错误或自虐性限制而一直受到的逆向歧视。应该尽快废除将酷澎培养成无法控制的“怪物”的大型超市规制。不符合全球竞争时代的大企业集团限制也到了重新修改的时候了。至少应该为韩国企业创造能够与美国企业“酷澎”公平竞争的环境。



美国众议院司法委员长乔丹提出，“韩国政府为了给韩国和中国企业带来利益，一直对美国企业进行针对性攻击”，把它作为举行酷澎听证会的名分。如果捆住韩国企业的手脚，为“美国企业”做好事，还要听这种不像话的话，那该有多让人气愤啊。

