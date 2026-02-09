美军司令身着军装参加与伊朗的核谈判……美国发出警告，“随时可能动用军事力量”

6日，阿曼马斯喀特一宫殿内，美国和伊朗举行核谈判高层会谈。两国代表团大部分身着正装，其中身穿海军制服的美国四星将军、美军中央司令部司令布拉德·库珀（59岁）备受关注。他从去年8月起担任管辖中东的美军中央司令部首长。库珀就任后访问以色列等中东主要国家，为美国总统特朗普强调“通过力量实现和平”的军事战略提供了后盾。他曾是伊拉克、阿富汗战争等经验丰富的老军人。在当天的谈判中，他是作为白宫中东特使史蒂夫·威特科夫和特朗普的大女婿、前白宫高级顾问贾里德·库什纳的助理。据分析，库珀身穿军装象征着美国对伊朗的强烈警告。这表明，如果伊朗对核谈判不积极或继续对伊朗国内反政府示威进行流血镇压，美国随时都可以行使军事力量。据分析，威特科夫和库什纳7日亲自乘坐部署在中东附近海域的“亚伯拉罕·林肯”号航母战斗群鼓励美军将士，也是出于同样的考虑。特朗普6日还签署行政命令，将对与伊朗进行交易的第三国的对美出口产品征收25%的追加关税。分析认为，特朗普此举意在在与伊朗进行谈判的过程中，同时施加军事和经济压力。他还警告：“（如果伊朗不达成协议）其结果将非常残酷。”但他没有指明具体对象物品。相反，伊朗坚持绝对不会放弃铀浓缩的现有立场。伊朗外交部长阿拉格奇7日对半岛电视台表示：“铀浓缩是不可剥夺的伊朗权利。美国的轰炸也不会破坏我们的浓缩力量。”据悉，伊朗已修复了去年6月遭到美军空袭的3个核设施的大部分。但阿拉格奇表示，不久后将与美国再次举行会谈。此外，特朗普还让库珀等军方领导人参加乌克兰战争的终战斡旋谈判。俄罗斯和乌克兰4日、5日在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行为期两天的谈判，美国陆军长官丹·德里斯卡尔参加了谈判。出兵伊拉克的装甲军官出身的德里斯卡尔，从去年11月起加入乌克兰战争终战谈判。美联社评论说，他已成为连接乌克兰政府、威特科夫和库什纳等特朗普第二届政府人士之间的一种联络窗口。他负责向被认为对俄罗斯友好的特朗普第二届政府传达乌克兰和欧洲主要国家的立场。美联社分析说，这一举动违背了执政党共和党的传统基调，即把主要外交谈判的主导权交给专门外交官。这反映了特朗普把忠诚放在首位，相比专业外交官更喜欢亲信的特有战略。但是，对于特朗普低估熟练外交官的价值、在外交问题上过度依赖军队，美国国内也存在忧虑的声音。柳根亨 noel@donga.com