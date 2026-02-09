韩国虚拟货币交易所Bithumb误向客户支付比特币引发市场混乱

韩国第二大虚拟资产交易所Bithumb在向会员支付活动中奖奖金的过程中，发生了一起前所未有的事故：误将每人2000韩元支付成了2000个比特币（BTC），此事引发轩然大波，且影响持续扩散。相当于Bithumb比特币持有量（42,619个）约15倍的62万个（约合61万亿韩元）并未发行的“幽灵货币”被支付给了客户。部分客户意外收到巨额代币后，立即将其卖出套现或购买其他代币，导致比特币价格暴跌等市场混乱。仅仅因为输错一个数字单位，就导致价值数十万亿韩元的、根本不存在的代币被交易，且在此过程中，涉事公司乃至金融当局均未能有效应对的情况接连曝光，这加剧了人们对虚拟资产及其交易所的管控是否得当的根本性不信任。据虚拟资产业界8日消息，Bithumb一名员工于6日晚7时左右，在向参与“随机盒子”活动的客户支付中奖奖金时，误将单位“韩元”输成了“比特币”。本应向参与活动的695人中的249人每人支付2000至5万韩元，总计62万韩元，却错误支付了62万个比特币。以当时比特币交易价（每个约9800万韩元）计算，支付金额高达61万亿韩元。部分误收比特币的客户开始抛售，导致比特币价格在短短一、两分钟内暴跌16%，一度跌至8111万韩元。Bithumb在错误支付20分钟后察觉情况，开始阻止交易和提现，并宣布已收回错误支付的62万个比特币中的99.7%（618,212个）。未收回的1788个已在市场卖出，其中93%（1663个，价值约1.6295万亿韩元）已通过现金形式追回，其余7%（125个，价值约123亿韩元）目前正在追回中。据悉，相当于7%的金额已被提现或用于购买其他代币。资本市场研究院金融产业室长李孝燮（音）表示：“在支付超过交易所持有量的虚拟资产过程中，系统似乎存在缺陷，未能及时发现错误。应完善制度，使虚拟资产交易所也能建立可与金融机构媲美的内部控制结构。”洪锡浩记者 will@donga.com