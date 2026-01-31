林钟彦：冬奥首秀力争展现新面貌 崔珉祯：第三次参赛，希望享受并发挥出色

“因为紧张，睡得比平时差。”韩国男子短道速滑队最年轻的选手林钟彦（19岁）30日作为2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬奥会韩国代表团正式成员（45名）之一启程前往意大利时如此说道。去年4月还是高中生的他在国家队选拔赛中超越前辈获得第一名，如彗星般登场，此次将是他生涯首次参加冬奥会。虽然没有奥运经验，但其实力已属世界顶尖水平。林钟彦在2025-2026赛季国际滑联（ISU）世界杯巡回赛中，在个人和团体项目上共夺得5金、2银、1铜。本届冬奥会，他将在主项1500米和1000米等项目上力争金牌。林钟彦表示：“我认为其他国家的选手对我的比赛风格进行了一定程度的分析。所以最近两个月我为了展现与以往不同的面貌，进行了很多训练。在奥运会上将展示新的面貌。”林钟彦将于下月10日迎来他的奥运首秀。当天他将参加1000米预赛和四分之一决赛，以及从预赛到决赛在一天内进行的混合接力赛。林钟彦说：“（产生短道速滑首枚奖牌的）混合接力项目，感觉不容有失，有压力。但我认为只要做好自己该做的事，尽最大努力，就能取得好成绩。”担任本届代表团女队队长的“短道速滑女王”崔珉祯（28岁）当天表示：“因为是第三次参加奥运会，也有熟悉的感觉。想尽可能享受比赛并发挥出色。”累计获得3枚奥运金牌、2枚银牌的崔珉祯，本届奥运会将力争实现女子1500米三连冠。崔珉祯表示：“不仅是我，为了让所有韩国选手都能取得好成绩，我会尽自己所能承担起责任。”当天启程的代表团抵达当地后，将分赴米兰和科尔蒂纳丹佩佐奥运村入住，开始倒时差和调整状态。本届奥运会，韩国队的目标是获得3枚金牌，进入综合排名前十。赵英宇记者 jero@donga.com