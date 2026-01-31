韩国政府寻求关税解决方案，向美国提出“立法前磋商”

在美国总统特朗普宣布将对韩国的关税从15%上调至25%后，韩美商务部长当地时间29日举行首次会谈，但未能达成协议。韩国政府表示，在国会处理被推迟的对美投资特别法之前，可以与美国进行事前投资处磋商，但据悉美国要求尽快制定对美投资履约时间表。韩国产业通商部长金正官当天在美国华盛顿商务部大楼与美国商务部长卢特尼克举行会晤。这是在特朗普宣布重新对韩国加征收关税方针三天后首次举行高层面对面磋商。金正官在结束1个多小时的会晤后对记者们表示：“现在还没有得出结论。谈了很多，决定明天（30日）早上再见面。”对于“是否与美国讨论过刊登官报的日程”的提问，金正官回答：“没有（讨论）到那种程度。”据悉，美国方面此前解释说，为了对韩国重新征收关税，已经进入了刊登官报等实务工作。特朗普29日在内阁会议上就美国加征关税表示：“事实上已经很友好了，可能会更高。”据悉，韩国政府提议，即使在特别法处理之前，也可以考虑与美国就对美投资项目进行事前磋商，并正在说服美国撤回上调关税的方针。其宗旨是，由于政府不能在国会固有权限的特别法处理时间上作出保证，因此，如果韩美之间对投资处进行协商，在法律通过后，可以提前履行对美投资的时间。当天下午抵达华盛顿的韩国产业部通商交涉本部长吕翰九也计划不久后与美国贸易代表部代表格里尔进行会晤。在这种情况下，美国财政部当天再次将韩国指定为汇率观察对象国。韩国在2023年11月被排除在汇率观察对象国之外，但从特朗普政府上台之前的2024年11月开始再次被列入。虽然指定汇率观察对象国本身不会立即引发制裁，但有人担心今后可能会成为通商施压手段。青瓦台表示：“据我所知，此次重新指定是根据美国财政部的评价标准做出的机械性决定。”申圭镇记者、尹多彬记者 newjin@donga.com、empty@donga.com