特朗普点名索要“扫雷舰”，施压要求派遣舰艇……韩国拥有的12艘舰艇全部为小型，远洋作战受限

美国总统特朗普多次点名提及韩国等主要盟国派遣到霍尔木兹海峡的“小型扫雷舰”，再次施压要求派遣舰艇。特朗普当地时间16日在白宫办公室会见记者时表示：“我们保护（韩国、日本、德国等）所有国家。但是，如果美国问这些国家是否有‘小型扫雷舰’，他们会反问道：‘是啊，我们能不能不参与啊？”特朗普当天在与特朗普-肯尼迪中心理事会成员共进午餐之前会见记者时，也针锋相对地表示：“我们在很长一段时间里帮助某些国家，从可怕的外部威胁中保护了他们。但他们并没有那么热情。”他还敦促派兵说：“如果我们需要他们的扫雷舰或者他们拥有的某种装备，他们应该挺身而出帮助我们。”意思是说，在霍尔木兹海峡护航行动中，清除伊朗设置的水雷的工作应由韩国等国家负责。但有人指出，从韩国的立场来看，现实上的难关很大。韩国海军虽然拥有12艘探测、清除水雷的扫雷舰，但都是700吨级以下的小型舰艇，难以在远海作战。韩国军方一名负责人表示：“扫雷舰的规模仅为驱逐舰的六分之一，仅前往中东就需要一个月以上。”另外，韩国的国产扫雷直升机去年试制机首次试飞成功，计划最快于2030年左右进行实战部署。也有意见称，已被派遣到索马里亚丁湾的清海部队也要慎重。考虑到霍尔木兹海峡的行动危险度和任务条件等，只有一艘驱逐舰的清海部队还远远不够，因此，如果派兵，应该组建增加舰艇和兵力的舰队级机动部队。韩国军方人士解释说，旗舰宙斯盾舰负责弹道导弹、巡航导弹、自杀式无人机等的探测、拦截等舰队防空网，全权负责海上作战，忠武公李舜臣级驱逐舰或2艘以上护卫舰要通过小型高速艇应对、海上护送作战、潜水艇搜索等方式负责舰队护卫任务。如果这样，派往霍尔木兹海峡的兵力将比清海部队（260多人）多出600-900多人。如果大规模抽调海军战斗力远洋作战成为现实，对朝鲜战斗力空白的忧虑也会加重。韩国军方消息人士表示：“继向中东抽调庆尚北道星州的萨德等驻韩美军核心战斗力后，如果韩国军队向中东大举派遣海军战斗力，对朝鲜的安保空白将不可避免。”尹相虎军事记者、华盛顿=常驻记者申晋宇 ysh1005@donga.com、niceshin@donga.com