现代汽车与英伟达共研机器人出租车…达成共同开发下一代自动驾驶技术协议

自去年10月在首尔现代汽车集团会长郑义宣、三星电子会长李在镕、英伟达首席执行官（CEO）黄仁勋举行“兄弟会面”后，现代汽车集团与英伟达的“自动驾驶技术同盟”正愈发巩固。现代汽车和起亚16日（当地时间）在美国加州圣何塞举行的英伟达开发者大会（GTC）上宣布，将扩大与英伟达在软件定义汽车（SDV）等未来移动出行领域的战略合作。黄仁勋也在GTC 2026上将现代汽车与比亚迪、日产、吉利汽车等一同列为“机器人出租车合作伙伴”。两家公司的方针是融合各自优势，共同开发下一代自动驾驶系统。现代汽车和起亚旨在以软件定义汽车技术力量为基础，开发注重品质与安全的软件定义汽车，并在此之上应用英伟达所拥有的二级以上（驾驶员作为责任主体进行自动驾驶）自动驾驶技术。双方已就长期构建针对四级（无需人员介入，远程监控的自动驾驶）机器人出租车的合作体系达成协议。将以现代汽车集团在美国的自动驾驶合资公司“莫西纳尔”为中心，正式启动旨在提升技术的协商，并提高技术及服务领域的竞争力。莫西纳尔已于本月13日起在美国拉斯维加斯与当地叫车平台优步合作，启动了基于IONIQ（艾尼氪）5的机器人出租车示范服务。计划于年底启动正式商用服务。现代汽车集团还决定引入英伟达的“Drive Hyperion”。Drive Hyperion是集成了高性能中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、传感器、摄像头等所有自动驾驶用硬件的标准系统。现代汽车集团方面期待：“以引入Hyperion为契机，将构建起从数据收集、人工智能学习及性能提升、到实际车辆应用、数据质量改善的良性循环体系。”现代汽车集团与英伟达的此番技术合作，随着曾任英伟达副总裁的朴敏宇就任42dot代表理事兼现代汽车•起亚未来平台（AVP）本部长（社长）而进一步加速。朴代表在本月初进行的全体会议上曾表示：“将把公司的自动驾驶数据和技术整合到英伟达标准中，超越特斯拉。”现代汽车集团全球战略组织担当副社长金兴洙（音）在GTC大会上表示：“基于与英伟达的伙伴关系扩大及集团整体的合作体系，我们将确保安全、可靠、具有差异化的自动驾驶技术竞争力。”李沅柱 takeoff@donga.com