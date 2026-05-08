特朗普：“有可能在访华前与伊朗达成结束战争协议，差不多了”

美国总统特朗普当地时间6日在白宫对媒体表示：“（与伊朗）进行了24小时的非常好的对话。达成（结束战争）协议的可能性非常高。”同一天他在接受公营PBS采访时声称，在预定于14日和15日访问中国之前，可以结束谈判，甚至达成协议，“差不多了”。分析认为，这意味着最快一周内就可以宣布结束战争。据福克斯新闻台主播布雷特·拜尔透露，特朗普当天在与买家的通话中表示，结束与伊朗的结束战争谈判程序所需的时间“大概是一两周左右”。在此次通话中，特朗普对达成协议表示乐观，称“此次协议正朝着正确的方向发展”。实际上，美国有线电视新闻网（CNN）报道称，两国正在接近签署旨在结束战争的谅解备忘录，伊朗将在7日之前向巴基斯坦等谈判斡旋国发送对美国提议的答复。据悉，谅解备忘录共1页，其中将包括双方宣布战争结束的同时，为解决伊朗核开发、解除美国对伊朗资产的冻结、开放原油运输路线霍尔木兹海峡等主要争论焦点，进行为期30天谈判的内容。不过，双方的分歧依然存在。特朗普6日表示，“伊朗不能拥有核武器”，要求伊朗方面在遏制核能力这一最大争议问题上作出完全让步。他主张，伊朗铀浓缩中断期结束后允许使用3.67%的低浓缩铀“不包括在协议中”。相反，据伊朗半官方的学生通讯社等媒体报道，伊朗当局反驳称“没有与美国讨论核问题”。此外，伊朗塔斯尼姆通讯社6日报道称，“伊朗尚未正式答复包含部分不可接受条款的美国的提议”，与对谈判达成妥协持乐观态度的美方形成了鲜明对比。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com