韩国国会通过“加强无人机处罚法案”……这是朝鲜金与正要求的对策

韩国国会全体会议7日通过《航空安全法修订案》，其内容为：未经批准擅自在禁飞区放飞无人机，与对朝鲜散发传单一样，将处以1年以下有期徒刑或1000万韩元以下罚款。朝野当天召开全体会议，处理了包括《航空安全法修订案》在内的115件法案。韩国总统李在明4月6日就无人机飞入朝鲜事件正式表示遗憾并要求采取“可以立即执行的措施”，国会随后加快了该法案的处理步伐。这是根据朝鲜劳动党总务部长金与正今年2月13日通过朝中社发表谈话要求制定防止无人机事态再次发生的对策而作出的决定。李在明表示遗憾之后，朝鲜国务委员长金正恩通过金与正的谈话作出回应，称李在明“展现了坦率、大方的姿态”。《提高教师地位及保护教育活动的特别法修订案》也越过了国会的门槛，法案规定即便只是一次恶性民怨（投诉）也会被定性为“侵害教育活动行为”。现行法律规定，“反复提出目的不正当民怨的行为”是侵犯教育活动，即使不是一再发生，只要是“对教育活动造成明显障碍”，就可以依法处罚。国会还修改了兵役法，规定即使因非法逃避兵役被判刑的人坐牢，也不再免除现役兵役义务（改服补充役）。对于逃避兵役的行为，兵役法还包含了加强处罚力度，不再允许与其他犯罪合并量刑（竞合犯）后减少总刑量的内容。国会通过修改《劳动标准法》，为劳动者可以以小时为单位使用年假提供了法律依据。这反映了因各企业的年假运营标准不同导致不能应对育儿、照顾、自我开发等多种生活需求的指责。对于职员的年度带薪休假申请或使用，法律明确规定使用者不能因此受到解雇等不利待遇，如果违反，单位将被处以500万韩元以下的罚款。《防卫产业技术保护法修订案》也在全体会议上得到通过，规定如果明知防卫产业技术在外国使用而泄露或侵害，将处以3年以上有期徒刑及65亿韩元以下罚款。对处以1年以上有期徒刑、20亿韩元以下罚款的原规定进行了大幅加强。《道路交通法修订案》等也在全体会议上通过，劝告或鼓励酒后驾驶的人将被处以3年以下有期徒刑或1000万韩元以下罚款。金自炫记者 zion37@donga.com