LIV高尔夫资金来源中断 明星球员各寻出路

“如果（LIV高尔夫）找不到解决之道，我打算把我的优兔频道规模至少扩大3倍。”LIV高尔夫的招牌球星布赖森•德尚博（33岁，美国）7日在位于美国华盛顿的特朗普国家高尔夫俱乐部举行记者会，作出上述表示。特朗普国家高尔夫俱乐部从次日起将举办LIV高尔夫弗吉尼亚站比赛。一直充当LIV高尔夫“钱袋子”的沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）决定从明年起中断资金支持后，德尚博并未谋求重返美巡赛，而是试图转型为“优兔博主”另寻生路。德尚博与LIV高尔夫的合同今年年底到期，在沙特阿拉伯公共投资基金宣布停止拨款前，他一直在商议一份价值5亿美元（约7258亿韩元）的续约合同。德尚博说：“听到沙特阿拉伯公共投资基金中断资金支持的消息，我受到巨大冲击。几个月前还听说资金保障将持续到2032年，完全没料到会发生这样的事。”他具备足够实力成为优兔博主。德尚博运营的优兔频道订阅者已达279万人。他无法参加美巡赛，但可以出战四大满贯赛事。德尚博在2024年美国公开赛夺冠，并持续在大满贯赛事中取得佳绩，目前拥有包括美国大师赛在内的所有大满贯赛事参赛资格。各寻生路的并非只有德尚博一人。西班牙高尔夫球星琼•拉姆（32岁，西班牙）在前一天即6日表示：“已化解与DP世界巡回赛（原欧洲巡回赛）的矛盾。”2023年12月转会至LIV高尔夫的拉姆，从2024年起因罚款争议与美巡赛持股40%的DP世界巡回赛产生矛盾。在沙特阿拉伯公共投资基金宣布停止拨款一周后，他决定缴清所有欠缴罚款。据美国经济杂志《福布斯》报道，DP世界巡回赛对拉姆开出的罚金约为300万美元（约43.68亿韩元）。不过，拉姆与DP世界巡回赛的和解能否成为其重返美巡赛的跳板，目前仍是未知数。拉姆就重返美巡赛一事表示：“眼下还不想考虑这个问题。”一直效力于LIV高尔夫的“大满贯猎手”布鲁克斯•科普卡（33岁，美国）今年年初已通过“回归会员计划”早早重返美巡赛。李素妍记者 always99@donga.com