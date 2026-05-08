朝鲜宪法删除“统一”加入“核”……相比轻率地接近，更应冷静地管理



据确认，朝鲜通过修改宪法设立了领土规定，删除了“北半部”“祖国统一”等有关统一的表述。朝鲜新宪法在第二条中新增领土条款，规定“北边是中华人民共和国和俄罗斯联邦，南边是与大韩民国接壤的领土，以及在此基础上划定的领海和领空”。同时，新宪法还大幅加强了国防委员长金正恩的权限和地位，明确了国务委员长的核武器指挥权和发生紧急情况时授权核武力指挥机构。



朝鲜在3月的最高人民会议上修改的新宪法，可以说是过去几年金正日政权推进的加强核武装和对韩断绝的制度性决定版。朝美无核化谈判破裂后，朝鲜致力于提升核武器和导弹水平，将路线转向确保核拥有国地位。2022年10月在所谓的《核武力政策法》中提出了使用核武器的5个条件，威胁要先发制人进行核攻击，第二年作为金正恩履行核指挥权的综合管理体系，还具备了“核扳机”。



这种依靠核武装的生存战略导致了断然的对韩断绝。金正恩2023年底宣布废除延续70多年的民族统一路线，转向“敌对两国”。之后，朝鲜通过炸毁韩朝连接道路、停战线一带要塞化、废除对韩机构等，具体地表明了要成为与韩国完全不相关的国家。朝鲜过去声称核武器不是针对韩国，现在韩国也不再是同族，是核武器的攻击对象，将其视为“核人质”。



其间，朝鲜还迅速搭上世界形势的快车，提升了国际地位。朝鲜继向俄罗斯侵略乌克兰战争提供数百万发炮弹后，又通过大规模派兵获得血盟地位，并以此为基础推进了与中国的关系，展示了朝中俄三角联盟。背靠两个大国的朝鲜现在公然以拥核国家自居，甚至嘲笑国际社会的对朝制裁。



朝鲜如此越发具有威胁性，越发难以驾驭，韩国政府却不知所措。韩国政府去年提出了南北交流、关系正常化、无核化的“END构想”，但不知不觉间这一表述消失得无影无踪。最近，统一部提出了由“北韩”改称“朝鲜”的主张，但招致批评说这只会导致韩国产生内部矛盾。现在，相比轻率地接近朝鲜，更迫切需要加强核遏制力和为今后对朝谈判协调韩美间战略等冷静的对外管理。

