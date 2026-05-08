调查显示韩国四成未婚男女表示“想生孩子”

韩国某项调查显示，六成以上未婚男女对婚姻持积极态度，并认为应当生育子女。尤其值得关注的是，2024年降至30%以下的未婚男女生育意愿，时隔两年大幅回升，已突破40%。低生育与老龄社会委员会7日公布包含上述内容的“第五次结婚、生育、养育及政府低生育对策认知调查”结果。该调查于今年3月面向全国2800名25至49岁民众实施。结果显示，对婚姻持肯定态度的受访者占76.4%，自2024年首次调查以来持续攀升。认为“应当有子女”的受访者占71.6%，较两年前的首次调查上升10.5个百分点。其中，未婚男女对婚姻的积极认知为65.7%，较首次调查增加9.8个百分点。未婚男女对子女必要性的认同率和生育意愿分别为62.6%和40.7%，较首次调查分别上升12.6个百分点和11.2个百分点。这是自调查启动以来，未婚男女生育意愿首次超过40%。对于解决低生育问题最重要的课题，回答“扩大创造优质就业岗位”（83.9%）的人最多。这反映出相当一部分年轻人因就业不稳定而推迟结婚、放弃生育。至于如何兼顾工作与家庭，60.6%的应答者认为“推动父母育儿期弹性工作制的灵活使用”很有必要。委员会将结婚和生育意识的这一变化视为低生育率回升的积极信号。委员会副委员长金镇午（音）称：“年轻一代对结婚和生育的认知转变是积极进展。我们将制定制度性补充措施，营造有利于生育和养育的社会文化。”申艺琳记者 yrin@donga.com