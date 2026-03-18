特朗普称“4.5万名驻韩美军保卫韩国”，连日施压要求韩国派兵

美国总统特朗普当地时间16日在敦促世界各国共同参与旨在保障中东产原油核心运输通道霍尔木兹海峡安全运行的军事行动过程中强调，“美国在韩国驻有4.5万名（美军）兵力”。这一表态露骨地表现出“交易性安保观”，向韩国施压，即既然美国保障韩国的安全，那么韩国也应积极参与美国对伊朗的军事行动。也有分析认为，美国有可能把此次派兵问题与驻韩美军的规模及作用规定、防卫费磋商等联系起来。特朗普当天对记者说：“我们要记住，我们在日本有4.5万名士兵。在韩国也有4.5万名士兵，在德国有4.5万-5万名士兵。”他还说：“我们正在保卫所有这些国家。”特朗普此前曾要求韩国、中国、日本、英国、法国等7个国家参与组建护卫霍尔木兹海峡的联合体。但分析认为，由于这些国家担心卷入战争而拒绝参与或一贯采取慎重态度，特朗普正面提出了“美国的安全贡献”问题，加大了施压力度。特别是，特朗普还大幅夸大了目前只有2.85万人的驻韩美军兵力规模。韩国政府尚未就派兵问题明确表明立场。外交部长赵显17日在国会外交统一委员会全体会议上就美国是否要求向霍尔木兹海峡派兵表示：“目前难以回答。”对于共同民主党议员金相旭提出的“美国是否提出过正式要求”的提问，赵显答道：“可以说是要求，也可以说不是。”相反，国防部长安圭伯在国会国防委员会全体会议上就美国是否要求韩国派兵表示：“国防部没有接到美国的任何正式要求。”此外，特朗普还表示，将原定于本月末至下月初举行的与中国国家主席习近平的首脑会谈推迟一个月举行。他说：“因为战争，我想在这里（美国）。已（向中方）请求（会谈）推迟一个月左右。”华盛顿=常驻记者申晋宇、申娜莉记者 niceshin@donga.com、journari@donga.com