特朗普施压派兵越来越粗暴……无法回应“空白请求单”



美国总统特朗普16日表示，“我们在日本拥有4.5万名兵力，在韩国拥有4.5万名兵力，在德国拥有4.5万至5万名兵力”，向美军驻扎的同盟国家施压，要求他们参与霍尔木兹海峡的船舶护卫行动。特朗普虽然没有点名特定国家，但表示：“我们在约40年间花费数百亿美元给予保护，但有一两个国家拒绝。我要问的是，我们为什么要保护那些不保护我们的国家。”



特朗普向同盟施压派遣军舰赴霍尔木兹海峡的压力更加粗暴。他甚至提出安保免费搭车论，威胁说“我们会记住派兵与否的”。有分析认为，美国起初甚至要求与伊朗关系密切的中国也参与其中，因此是一种“试探”，但随着推迟原定于本月末的中国访问，似乎将施压范围缩小到了同盟国家。美国国务卿卢比奥致电韩国，强调“要为霍尔木兹海峡的安全进行紧密的沟通”。



面对美国的要求，各国表现出非常慎重的反应。韩国政府表示：“正在与美国进行紧密沟通，将慎重决定。”即将访问美国的日本首相高市早苗也表示：“还没有作出任何决定。还在继续讨论中。”不过，欧洲国家之间出现了“这不是欧洲的战争”“我们不是这场战争的当事人”等，明确表示拒绝参与。



作为同盟国，韩国难以拒绝美国的要求。任何一个国家都难以摆脱过去70年持续的美国主导的同盟体制，冒险遭到美国的埋怨。但是，此次要求中不合理的地方不止一两个。美国与以色列一起空袭伊朗时没有与任何同盟国商议，事后也没有表现出寻求理解的努力。现在却要求一起承担后果，并要求参与危险负担较大的“死亡地区”行动。



事实上，此次战争的最大问题就在于其超不确定性。由于战争在没有明确的目标和出口的情况下开始，美国已经一只脚踏进了其一直警戒的“无止境战争”的泥潭。确保霍尔木兹海峡安全对我们来说虽然迫切，但稍有不慎就会成为扩大战争的导火索。至少我们应该知道美国将把这场战争引向何方。没有同盟可以在没有期限的空白申请书上盲目签名。

