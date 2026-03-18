回归在即的防弹少年团表示：“不能一直做同样的事情”

“流行趋势在变，我们不能一直做同样的事情。”将于21日在首尔光化门广场举行回归演出的防弹少年团（BTS），17日公开了记录新专辑制作过程的纪录片电影《BTS：THE RETURN》预告片。防弹少年团将于20日发行时隔3年零9个月的正规专辑《阿里郎ARIRANG》，并于27日推出纪录片。当天在YouTube等平台公开的纪录片预告片中，包含了防弹少年团过去的世界巡演、成员们退伍现场、以及去年在美国洛杉矶进行新曲工作的场景。七个成员聚集在一个空间进行创意讨论、享受平凡日常的模样被多彩地介绍。尤其凸显了经历长期空白后即将完整体回归的成员们的苦恼。队长RM表示：“事实上，防弹少年团这个团队本身就仿佛是一顶非常帅气且沉重的王冠”，但他也说道“我们依然是来自韩国的乡下小子”，强调了组合的根基与初心。JIN坦言“有些吃力”，SUGA在专辑制作中则流露出“出大事了”等坦率心境。该纪录片正片将于27日下午4点通过奈飞公开。影片由执导《流行乐最传奇一夜》并凭借该片入围去年格莱美奖“最佳音乐电影”类别及艾美奖三个奖项的巴沃•阮导演执掌。纪念防弹少年团回归的各项活动具体日程也在当天公布。20日晚7点起，首尔崇礼门、南山首尔塔等地将上演媒体立面秀；同日晚8点半，纛岛汉江公园将举行持续15分钟的“无人机灯光秀”。20日至22日，汝矣岛汉江公园活动广场将运营可分享和欣赏防弹少年团音乐的“情歌 Lounge”。为迎接回归演出，首尔光化门一带正变身为迎接全球粉丝的空间。文化体育观光部和韩国观光公社将在政府首尔办公楼外墙悬挂欢迎全球粉丝的大型横幅，并于地铁5号线光化门站6号出口前运营宣传展位。在光化门附近的韩国旅游宣传馆“HiKR Ground”将举行饮料折扣及舞蹈、唱歌对决等活动。光化门一带的户外电子屏将播放韩国旅游宣传视频。随着回归专辑发售在即，粉丝们的期待感也呈爆发之势。成员田柾国16日在其个人TikTok账号上传的14秒《Two》舞蹈挑战视频，截至17日下午，点击量已超过2270万次。史智媛记者 4g1@donga.com