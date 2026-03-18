在美伊战争中“未来愿景”遭破坏的海湾国家



阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、沙特阿拉伯、巴林、阿曼、科威特被称为“现代版中东绿洲”。被称为“海湾国家”的这些国家以丰富的石油资金为基础，具备了高水平的经济基础设施。利用连接亚洲、非洲、欧洲的地理特点，跃升为国际物流、金融、会议、航空等中心。就像很久以前沙漠中的绿洲一样，中东地区是人、钱、商品聚集的地区。



通过与美国的紧密安保合作，打造“中东安全地带”的国家品牌，也对海湾国家实现现在的增长起到了很大的作用。实际上，海湾国家与其他中东国家蔓延的恐怖袭击、战争相隔遥远。



但是，当地时间2月28日爆发的美国、以色列和伊朗之间的战争，严重损害了海湾国家此前积累的富裕、安全的国家形象。



海湾国家不是战争当事国。但因为国内有美军基地或相关设施，就成了伊朗的攻击对象。在海湾国家中，一直积极发挥“中东枢纽”作用的阿联酋的损失很大。据阿联酋政府17日透露，战争开始后共有319枚导弹和1627架无人机从伊朗飞来。虽然大部分都被拦截，但阿联酋成了名副其实的战场。



阿联酋成为集中目标的背景是国内有美军基地，历史上也曾与伊朗发生过领土纷争。在海湾国家中，与巴林一起最早于2020年与以色列建交也是成为攻击对象的原因。也有分析认为，伊朗为了制造战争恐惧感，瞄准了在吸引外国企业和招商引资方面处于领先地位的阿联酋。



卡塔尔和阿曼一直以“中东外交中心”为目标，积极开展斡旋外交。两国都与伊朗关系融洽。卡塔尔与伊朗共享海湾世界最大的海上天然气田。亲伊朗武装组织哈马斯的事务所也位于卡塔尔首都多哈。阿曼在首都马斯喀特和瑞士日内瓦斡旋了今年1月至2月美国和伊朗之间的核谈判。然而，尽管有着这种“特殊关系”，由于卡塔尔有美军基地、阿曼有美军相关设施，就未能避开攻击。卡塔尔对伊朗从战争初期开始就攻击“经济心脏”天然气相关设施表示愤怒。



重要的是，伊朗的无人机和导弹不仅对海湾国家的现在，也对这些国家乃至中东的未来造成了很大的伤害。



海湾国家最近试图通过石油资金不仅培养能源领域，还培养人工智能、宇宙航空、金融、文化信息等产业。经历过海外留学等，具有开放思考的年轻领导人发出声音后，这种动向呈现出更加强大的趋势。有预测称，从长远来看，海湾国家的这种尝试将成为使中东产业结构多元化、使社会和文化更加开放的契机。对于世界级企业来说，这被认为是新的商机。人们期待，这将给贫穷的中东非产油国带来积极的波及效果。



但通过此次战争，海湾国家在“未来愿景”之前，首先应消除对“潜在安全风险”的怀疑和恐惧。有预测称，战争结束后，短期内很难期待投资、企业、人力流入。一些人指出，如果战争长期化，海湾国家将不可避免地大规模修改未来发展蓝图。另外，由于海湾国家在中东的政治、经济影响力，人们越来越担心最终会对整个中东产生负面影响。正因如此，我们不得不继续不安地关注此次战争长期化的可能性以及伊朗对海湾国家的攻击。

