李总统指示“考虑实施车辆单双号限行…迅速编制战争紧急预算”

李在明总统17日提及中东局势可能长期化，并表示：“为在全社会范围内推广节能行动，如有必要，请尽早制定包括实施车辆单双号或单双周限行制度在内的全方位需求削减对策。”李总统当天在政府世宗办公楼主持的国务会议上表示：“必须以中东局势长期化为前提，制定考虑到最坏情况的应对方案。越是困难时期，越需要国民们的理解与参与。”他还指出：“如果当前局势持续，一度趋稳的油价可能再次动荡，给整体民生带来的冲击也将加大。如有必要，请考虑管制（石油产品）出口，并探讨增开核电站运转等应急措施。”根据李总统的指示，政府计划由气候能源环境部牵头，与国土交通部、产业通商资源部等相关部门着手协商实施车辆单双号限行等事宜。李总统还强调了政府正在推进的补充预算案需迅速编制和执行。在野圈批评此为“用于6•3地方选举的买票式追加预算”的情况下，为强调这是为应对中东事态而非选举，将其命名为“战争紧急预算”。李总统嘱咐道：“为支援弱势群体和出口企业，请迅速编制战争紧急预算。共同民主党代表郑清来已表示将以史上最快速度审议预算，希望国会也尽力尽快审查，并从多方面努力确保战争紧急预算得以迅速执行。”尹多彬记者、世宗=郑顺九记者 empty@donga.com、soon9@donga.com