年轻人从“文本时尚”转向“写作时尚”…2030一代重拾纸张与书籍

近日，在各种社交媒体时间线上频繁出现的标签中，包括了“读书笔记”、“抄写”等。人们分享着抄录散文等作品中某段文字的笔记照片，不难找到诸如“每天抄写能积累小小的成就感”、“抄写的优点在于它能给予我与自己相处的时间”等赞美抄写的帖子。厌倦了数字疲劳的年轻一代正在重新拿起纸张和书籍。如果说之前的潮流是阅读书籍的“文本时尚（text hip）”，那么最近则扩散为既读又写的“写作时尚（writing hip）”。对于熟悉数字文化的一代人而言，写作成为一种新鲜而新颖的刺激，同时，在快速消费的短视频内容泛滥的时代，动手书写这一行为本身也成为让大脑得以休息的放松方式。经常抄写书籍部分段落的上班族金某（32岁）表示：“看了一整天屏幕后，用手誊写文字，感觉头脑被清空了”，“坐地铁时，我会看着笔记，回忆以前抄写过的句子。”抄写和“写作时尚”的热潮在出版市场也有所显现。据网络书店Yes24的《2025年图书市场趋势》显示，去年抄写类书籍的销量较前一年增长了64.7%。这是连续两年保持销售增长势头。新书种类也大幅增加至403种，是前年（181种）的两倍多。最近五年销量最佳的写作类书籍畅销榜第一名是由Wisdom House出版社出版的作家柳宣京所著的《为提升我词汇量的一日一页抄写笔记》。为适应这种模拟式爱好，“定制空间”也在增加。无需数字设备、专注于思考与写作的“写作咖啡馆”、“写作室”等场所数量急剧增多。这类场所的特点是禁止交谈、采用低照度照明以及确保个人间距的座位。经常光顾位于首尔西大门区一家写作咖啡馆的洪某（26岁）表示：“我本身对噪音比较敏感，这里很适合读书或整理思绪”，“感觉能避开那些无论去哪儿都免不了的大声喊叫和咯咯笑的人，真正得到休息。”据新韩卡公司数据显示，2025年（1月至10月）首都圈主要写作咖啡馆的消费金额较前一年增长了71%。使用次数和用户数也分别增加了37%。同期，文具店的使用次数较2023年同期增长了18%。这似乎是得益于“写作时尚”，为了模拟式爱好而寻找抄写用品如笔记本或笔等的顾客有所增加。新韩卡方面分析认为：“在人工智能、倍速观看、短视频等快速消费内容已融入日常生活的环境中，反而是那些想要放慢速度、寻找能让大脑恢复原有功能的体验的人群正在重新增加。”金泰彦记者、李知允记者 beborn@donga.com、leemail@donga.com