警方三度要求后终出席 Coupang临时代表罗杰斯接受调查 信息泄露相关“自行调查”合法性遭集中追问

就Coupang个人信息泄露事件，Coupang韩国临时代表哈罗德•罗杰斯于30日前往警方接受调查。距离去年11月Coupang向个人信息保护委员会报告约3370万个客户账户遭非法泄露已过去约两个月。罗杰斯代表涉嫌在Coupang方面进行的个人信息泄露相关自行调查过程中，试图销毁相关证据等。首尔警察厅Coupang专案组当日下午2时许，以嫌疑人身份传唤罗杰斯代表，就销毁证据、妨碍公务执行等嫌疑进行调查。进入首尔钟路区首尔警察厅大楼前，罗杰斯代表表示：“Coupang将一如既往，全面配合韩国政府的调查”，“也将积极配合警方调查。”对于“信息泄露仅3000件的依据是什么”、“是否承认销毁证据嫌疑”等提问，他未作任何回答，径直走向调查室。罗杰斯代表的此次调查，是在警方三次要求其出席后进行的首次调查。罗杰斯代表此前未响应警方的两次传唤，在14日接到第三次传唤通知后表示将配合，并于21日入境韩国。对此，警方虽申请了禁止出境，但检方以罗杰斯代表有出席意愿等为由，认为禁止出境并不妥当。警方当天重点追问的嫌疑包括销毁证据、利用地位妨碍公务执行、妨碍业务等。其中核心在于Coupang向调查机关提交证据物的过程及其自行调查的合法性问题。此前，Coupang未向警方请求协作，也未告知调查事实，便收回了作为个人信息泄露嫌疑人的中国籍前员工的笔记本电脑。之后于去年12月25日公布了“泄露者存储的客户信息约3000件”的自行调查结果。Coupang在公布结果四天前，将笔记本电脑等证据任意提交给了警方。警方正在确认提交的资料是否存在部分删除等销毁证据的迹象。警方认为泄露规模与Coupang的自行调查结果不同，可能在3000万件以上。此外，罗杰斯代表在国会听证会上主张“是根据国家情报院的指示进行的自行调查”，但因国情院对此予以否认，他也涉嫌在国会作伪证。千钟炫记者 punch@donga.com