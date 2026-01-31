构建1万亿韩元重新挑战基金……容忍失败的文化是第一成功因素



李在明总统召开国家创业时代战略会议，发表了掀起风险创业热潮的政策。到2030年为止，将建设10个创业城市，并构建帮助创业失败者东山再起的1万亿韩元规模的重新挑战基金。国家将出面开启从就业中心转变为创业中心社会的“国家创业时代”。



依靠半导体、汽车等部分出口大企业，韩国经济难以长期发展。但是，韩国创业生态界的活力仍然大幅下降。去年上半年创业企业比去年同期减少7.8%。据2025年全球市场调查公司CB Insight透露，在韩国4年内出现的“独角兽”（企业价值超过1万亿韩元）企业只有半导体百事可乐创业公司 Rebellions和韩国美妆平台ABLY两家。



在风险投资、创业企业致力于技术革新也不够的情况下，为了与既有企业或陈旧的进入限制作斗争而浪费时间和资源的现实应该改变。为了把阻碍进入新产业的许可规制转换为负面规制（除禁止项目外全部允许），也不应该有越成长规制越多的阶段性规制。而且还要激活不用担心进入限制、尽情挑战创业的创业特区。



以色列成为人均收入6万美元的创业强国，其背景是容忍挑战和失败的“不怕输文化”和政府分担创业失败危险的国富基金“Yozma基金”。在韩国，人们常说“就业失败自己完蛋，事业失败会全家完蛋”。应该像以色列一样，扩大政府和民间共同分散创业者的投资风险，促进成长的冒险资本生态系统。



政府将推进以选秀方式挖掘5000名创业人才进行支援的“所有人的创业项目”。这种创业选秀更接近于热门手段。市场竞争更加残酷。韩国的创业5年生存率仅为34.7%，低于经济合作与发展组织的平均水平。如果想劝青年创业，就要像美国硅谷一样，有不给创业失败者打上落伍者或失败者的烙印、能够容忍失败的文化。在创业失败的过程中，还获得了有价值的经营经验。调查结果显示，再创业企业的5年生存率约为普通创业企业的2.4倍。应该培养支援重新挑战教育等败者复活系统和再创业基金，将失败经验变成东山再起的资产。要想创造青年就业，克服“K型增长”陷阱，向创业国家转变是必由之路。

