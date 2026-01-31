连“退休和年金一致”的讨论都没有的国家



被叫到公司审计室的那天，金俊飞（化名）的手在颤抖。他在退休之后仍从事一些可以带来现金收入的工作，这成了问题。公司在2024年底开始审计，在2025年初将他解雇。当时他51岁，距离退休还有9年。公司还对他在职期间从事其他工作为由提起诉讼，2025年底他还交了罚款。电话那头，他说：“和公司的同事们的联系都断了。我仍然默默地活着。”尽管如此，他还是有话想要说。“过了退休年龄，5年内没有收入，这是已经确定的未来。孩子们还小，我怎能坐视不理？为了应对这种情况，我做了一点租赁和住宿等副业。收入的空白不是国家造成的吗？把这个负担转嫁给国民个人，让他们各自为生，这样做对吗？”



退休在韩语中写作“停年”，是停下之年、即“规定从工作岗位上退下来的年龄”。韩国社会正在就延长退休年龄问题再次较劲。随着2013年法律修改为“至少60岁以上”，此前按惯例55岁或58岁的退休年龄改为60岁。13年后的今天，又有人提出65岁的退休年龄。



但是，立法讨论进展缓慢。执政的共同民主党当初表示，将在去年底之前完成立法。但它23日表示，将把立法推进时间推迟到6月3日地方选举之后。因为利害关系尖锐，所以要听取更多阶层的意见。虽然这是担心选举前夕民心背离的政治算计的结果，但很多人根据各自情况，分歧确实很大。



青年们反对，因为自己的工作岗位会减少。对于分阶段提高退休年龄的方案，不能享受好处的60年代中后期出生者们认为，应该尽快一律提高退休年龄。企业以工资负担等理由反对。非正规职则认为这是正规职的享宴，感觉遭到了排斥。



延长退休年龄的说法传开后，有人担心会不会进一步推迟领取退休金的时间。国际货币基金组织建议养老金开始年龄为68岁，但政府和执政党暂时排除了可能性。国会年金改革特别委员会公论化委员会曾讨论过将年金开始年龄提高到68岁的方案，但今年年初被废除。因为副作用太大，没有现实性。但是火种并没有熄灭。国民年金公团理事长金成柱29日表示：“有必要提高退休年龄和领取年金的年龄。”如果退休金延迟，非正式职工的痛苦将会更大。



大部分经济合作与发展组织国家都有工作到领取年金为止的制度。根本没有退休年龄，即使有也可以工作到领取年金为止。只有韩国在制度上对收入空档放手不管。



韩国人惊讶于2023年法国养老金改革抗议活动过激，更惊讶于养老金领取时间推迟两年，工作时间自动增加两年，养老金领取额进一步增加，还如此激烈地反对。法国人反对，是因为“可以健康生活的老年时间会减少”。讨论的层面不一样。



放任收入出现空档始于1998年，当时金大中政府以改革国民年金为由，将年金领取年龄调整为2033年时达到65岁。每次推进提高退休年龄的立法时，就会像2013年一样，经历青年就业减少和企业负担加重的争议。



即使为时嫌晚，政府也应该阐明退休年龄和退休金开始的一致立场。即使难以立即实现，也要阐明这一不言自明的原则，并提出实现到什么时候的蓝图。国民晚年的安宁不是以体制、理念、年金财政不足为由可以毁损的价值。只有有了这样的原则，才能完善填补收入空档的禁止兼业规则等过渡期补充对策。

