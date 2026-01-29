美国就提高对韩关税全方位施压……“正在准备征收25%税金的公报”

据悉，特朗普政府正在对向韩国重新征收25%的对等关税和汽车关税等进行实务工作。特朗普总统在施压要求提高关税一天后的当地时间27日对记者们表示，“我们将和韩国一起制定解决方案”，暗示谈判的可能性，但在私下里，实际上已经开始着手征收关税的程序，正在加大对韩国的施压力度。据对美消息灵通人士28日透露，美国为了将提高对韩关税列入联邦公报，正在进行实务准备。据悉，韩国政府也通过非正式渠道掌握了美国的这一动向。此前，特朗普曾表示，将对向格陵兰岛联合军事演习派遣兵力的8个欧洲国家等追加征收关税，但后来又撤回。但对于涉韩关税，特朗普暗示可能会实际征收。要想提高关税生效，必须履行特朗普签署行政命令、刊登官报等程序。特朗普前一天表示，将把韩国产产品的关税从原来的15%上调到25%，但没有提及上调时间。分析认为，特朗普宣称重新征收关税后，美国政府立即着手对韩国提高关税的工作，是在向韩国施压，如果韩国不尽快履行对美投资，随时都可以上调。美国白宫等当天公开批评韩国，称特朗普重新征收关税是因为韩国不履行承诺。白宫回答称：“韩国方面对于协议中自己决定履行的部分没有表现出任何进展。”美国贸易代表部代表格里尔在接受福克斯商业采访时也主张：“虽然我们遵守承诺，但韩国不迅速履行自己份额，这种状态很难继续容忍。”韩国政府的方针是，首先通过贸易高官连锁访美，掌握特朗普的正确意图。作为防卫产业特使团正在加拿大访问的产业通商部长金正官将于当地时间28日抵达华盛顿。产业部通商交涉本部长吕翰九最早将于29日前往美国。但据悉，金正官和吕翰九都没有确定与美国商务部长卢特尼克、格里尔的高层会晤日程。外交部长赵显当天出席国会外交统一委员会全体会议时表示：“越是这样的时候，越要冷静应对。”申圭镇记者、华盛顿=申晋宇记者 newjin@donga.com、niceshin@donga.com