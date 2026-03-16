韩国政府在与迅达集团的ISDS案中再胜诉…无需支付3200亿韩元

法务部14日宣布，在与瑞士电梯企业迅达集团（Schindler）就约3200亿韩元规模提起的国际投资争端（ISDS）案件中，韩国政府胜诉。这是继最近在与Lone Star和Elliott的ISDS案中连续胜诉后的又一次胜利。法务部长官郑成浩14日在简报中表示：“常设仲裁法院（PCA）的仲裁庭驳回了迅达集团的所有请求”，“大韩民国政府取得了100%的胜诉。”法务部解释说：“由此，政府不仅无需支付约3200亿韩元的索赔金额，还可从迅达方面收回约96亿韩元的诉讼费用。”作为现代电梯第二大股东的迅达集团于2018年10月向韩国政府提起了约5000亿韩元规模的ISDS诉讼。迅达集团主张，2013年至2015年进行的现代电梯有偿增资和可转换债券发行，以及2016年现代电梯看涨期权的转让等，并非出于“经营目的”，而是为了强化玄贞恩会长一家的“经营权”，但公平交易委员会、金融监督院、金融委员会等相关当局对此坐视不理，使其蒙受了不当损失。然而，法务部说明称：“仲裁庭的判决要旨可理解为，认定公平委、金融委、金融监督院的措施是在合法权限范围内，履行了充分的调查与审查。”韩国政府近期在国际投资争端案件中接连胜诉。2月，政府在美国对冲基金Elliott管理公司就要求韩国政府支付约1600亿韩元款项的ISDS裁决提起的撤销诉讼中胜诉；去年11月，政府也在外国私募基金Lone Star就出售外换银行相关ISDS仲裁裁决提起的撤销申请案件中胜诉，免除了约4000亿韩元规模的赔偿责任。宋有根记者 big@donga.com