金民锡：“特朗普说此次访华可能与金正恩见面”

国务总理金民锡表示，美国总统特朗普当地时间13日表示，“（与朝鲜国务委员长金正恩）见面真是太好了。”金民锡当天在与特朗普会晤后举行的记者恳谈会上表示，“特朗普总统说，（与金正恩委员长）保持着良好的关系。很好奇他是否愿意到美国来我进行对话。”据金民锡透露，特朗普特别表示：“这次（见面）有可能是去中国的机会，也有可能不是，也有可能是在之后。”特朗普是在强调，即便不是预定于3月底的访华期间，也有推进美朝首脑会谈的意志。正在美国访问的金民锡当天表示，应特朗普的要求，双方举行了20分钟的“闪电会晤”，介绍了韩方关于美朝关系进展方案的具体提议。但是朝鲜14日在金正恩和女儿金主爱参观的情况下，向东部海上发射了10多枚弹道导弹。朝鲜中央通讯社报道说，动员了12门600毫米超精密多管火箭炮（超大型火箭炮、KN-25）和两个炮兵中队，并击中了364.4公里外的目标。金正恩表示：“这将给射程在420公里的敌人带来不安，让他们深入了解战术核武器的破坏性威力。”特朗普伸出“橄榄枝”还不到一天，朝鲜就露骨地对韩国进行了核威胁。权五赫记者、尹相虎军事记者 hyuk@donga.com、ysh1005@donga.com