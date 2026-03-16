美国要求“向霍尔木兹派兵”……要以“国家利益”和“国际合作”为原则慎重行事



美国总统特朗普14日在社交媒体“真实社交”平台提及韩国、中国、日本、英国、法国等5个国家，并表示，“（他们将向霍尔木兹海峡派遣军舰”。在美国和以色列空袭和伊朗报复攻击导致霍尔木兹海峡瘫痪、国际油价飙升的情况下，特朗普要求第三国实际上派兵。



特朗普此前表示，“如有必要，美国海军将展开护卫行动”。但他当天表示，“通过霍尔木兹海峡接收石油的世界国家必须管理通航。我们将提供帮助。”其意图是将霍尔木兹海峡管理责任转嫁给第三国，美国起到助手作用。这是为了应对中东事态的长期化，分散管理海峡的费用和责任，削弱美国国内的反战舆论，并将其用作首脑会谈前夕对中国和日本的谈判筹码的特有的“交易性算计”。



问题是美国构想的“联合护卫行动”有可能导致第三国介入纷争并扩大战事。该海峡每月约有3000艘船舶往来，超过20%的世界原油和天然气从这里经过，是世界经济的咽喉。狭窄的地方宽约34公里，大型油轮运行水域宽约10公里，对伊朗的无人机、水雷、导弹攻击非常脆弱。美国国内也担心这里会成为造成多人死伤的“杀戮区”。



韩国在2020年美伊紧张局势加剧时，命令被派遣到亚丁湾的清海部队扩大行动领域，在霍尔木兹海峡独自执行过护卫韩国船舶的作战任务。但现在与当时不同。这是导弹和无人机攻击来来往往的战时状况。英国、法国、日本等美国的盟国也表现出慎重的态度，认为只有军事紧张得到缓解，才能展开护卫行动。



特别是，驻韩美军的萨德（末段高空区域防御系统）等部分战斗力被抽调到中东，韩国同时面临中东事态引发的石油和安全危机。霍尔木兹海峡的稳定直接关系到国家利益，但如果引发本国军队的牺牲和安全危险，就难以得到国民的支持和国会的同意。



霍尔木兹海峡自由航行必须在国家利益和国际合作的框架下慎重决定。同时，像法国一样，为了保障船舶的通航权，有必要展开说服伊朗方面的外交战。在任何情况下都要阻止韩国卷入中东纷争，成为军事目标。

