特朗普伸出橄榄枝的第二天……朝鲜发射10多枚导弹进行挑衅

朝鲜14日在国务委员长金正恩参观的情况下，以对韩战术核武器攻击武器超大型火箭炮（KN-25）打击演习，针对韩美“自由盾牌”联合军演，进行了挑衅。有人指出，朝鲜以此拒绝了美国总统特朗普通过与韩国国务总理金民锡见面伸出的美朝对话“橄榄枝”。朝鲜15日公开的照片中，12辆移动式发射车辆并排成行，几乎同时发射了KN-25导弹。朝鲜中央通讯社报道说：“火箭炮以100%的命中率击中了364.4公里之外朝鲜东海上的岛目标，再次证明了其破坏力和军事价值。”此前，韩国军方前一天（14日）表示，朝鲜当天发射10多枚弹道导弹的地点是在平壤顺安一带。这是金正恩自尹锡悦政府时期的2024年5月30日以来再次参观KN-25“多枚发射”演习。当时18台移动发射车各发射1枚，共向东部海上发射了18枚。金正恩在演习结束后表示：“这将给对我们怀有敌对心理的势力，即420公里射程内的敌人带来不安，并让他们对朝鲜战术核武器的破坏性威力有了深入的掌握。”朝鲜公然表示，此次演习的目的是用搭载“火山-31型”等战术核武器的KN-25把韩国全境夷为平地，以此威胁韩国。从朝鲜中央电视台的视频来看，金正恩在发射结束后满意地握紧拳头或指着转播发射场面的画面向女儿金主爱解说着什么。韩国军方高级官员表示：“这露骨地表现出了要在几分钟内用数十枚KN-25对韩国军队指挥部和驻韩美军基地、美国增援战斗力的通道（港口、机场）等进行核打击，使韩国的战争执行能力瘫痪的意图。”特别是金正恩提到的“420公里”，以发射原点（顺安）为基准，几乎可以准确到达庆尚北道星州的萨德基地。如果在军事分界线附近发射，除济州岛以外的韩国全境都在射程之内。韩国军方人士分析称：“这是在警告，包括对朝核心防空网萨德基地在内，韩国任何地方都不能摆脱朝鲜的核打击圈。”据推测，参加此次演习的火箭炮是上个月金正恩出席的赠送仪式上亮相的新型超大型火箭炮。它有5个发射管，比原来增加1个，一次可以发射更多的炮弹。从朝鲜公布的炮口上可以看到部队标志，训练中动员2个炮兵中队这一点来看，韩国军方认为是以6门1个中队编制的方式进行了实战部署。尹相虎 ysh1005@donga.com