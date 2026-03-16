马斯克也深陷其中的韩国游戏…瞄准超越手游的游戏主机及PC市场

身为知名游戏玩家的特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克，最近对一款游戏情有独钟。这便是韩国游戏公司Nexon推出的PC及游戏主机（Console）平台新作《ARC Raiders》。马斯克首席执行官曾在自己的X平台（原推特）上表达粉丝心情称：“最近工作太忙，几乎没时间玩游戏，但唯独会挤出零碎时间，每天玩上15分钟的《ARC Raiders》。”Nexon、NCsoft、Krafton等韩国国内主要大型游戏公司，正摆脱以手机大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）为中心的国内市场，携新知识产权，加速进军全球游戏主机及PC市场。据全球市场调查机构Sensor Tower统计，去年全球手机游戏下载量为500亿次，同比减少7%。分析认为，主要原因在于在线视频服务（OTT）和社交网络服务（SNS）分散了游戏用户的停留时间。韩国内容振兴院发布的《2024大韩民国游戏白皮书》显示，虽然91.7%的国内游戏用户使用手机端，但持续玩同一款游戏超过两年的用户比例仅为15.3%。加之中国游戏的崛起，韩国游戏公司正将目光投向在北美及欧洲占据高份额的游戏主机市场，将其作为新的突破口。Nexon是借助主机游戏开拓西方市场的代表性案例。其作品《ARC Raiders》自去年年底起在西方市场获得好评。该游戏自去年10月发售后，累计销量已超过1400万份，最高同时在线用户数突破96万。这款作品意外地在Nexon原本薄弱的游戏主机领域以及北美、欧洲市场大获成功。得益于此，Nexon去年第四季度在北美及欧洲地区的销售额同比大增近5倍，并创下全年最高销售额4.5072万亿韩元的纪录。Krafton正推进基于其热门IP《绝地求生》发展系列IP的战略。Krafton以《绝地求生》IP为基础，正将游戏类型拓展至撤离射击游戏《Black Budget》和大逃杀类主机游戏《Valor》等。20日，Pearl Abyss的《红色沙漠》也即将发售，该作被誉为今年全球主机市场最受期待的作品之一。历经7年策划与开发的《红色沙漠》，尽管尚未正式发售，已在全球PC游戏平台“Steam”上跻身热门游戏前五，备受期待。另一方面，韩国游戏公司也在手机游戏领域探索全球定制化战略。“MMORPG强者”NCsoft正凭借操作直观的“手机休闲”游戏类型拓展外延。该战略旨在瞄准对休闲游戏偏好度高于MMORPG的北美及欧洲市场。NCsoft于去年8月新设手机休闲中心，并聘请了具有培育独角兽游戏公司经验的阿内尔•采曼担任中心负责人。NCsoft相关人士解释道：“国内游戏公司正加速向北美及欧洲市场，以及印度、东南亚、南美等地区扩张。”全慧珍记者 sunrise@donga.com