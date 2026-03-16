特朗普希望“向霍尔木兹派遣军舰”……青瓦台：“慎重考虑”

美国总统特朗普当地时间14日要求韩国、日本、中国、英国、法国等5个国家派遣军舰前往伊朗封锁的霍尔木兹海峡。伊朗在霍尔木兹海峡阻止油轮通航，导致国际油价飙升，因此美国要求以同盟国家为中心的主要国家派兵。特朗普当天通过“真实社交”平台表示：“多个国家，特别是受到伊朗试图封锁霍尔木兹海峡影响的国家，将和美国一起，派遣军舰维持海峡的开放和安全。”他还说：“希望的是，受到人为限制（封锁）影响的中国、法国、日本、韩国、英国，还有其他国家会向这里派遣舰艇。”这是特朗普在与伊朗开战后首次公开要求除以色列以外的第三国参与军事行动。青瓦台计划，首先观察周边国家的反应后再作决定，而不是立即作出派兵决定。有预测称，韩国将以“护卫行动”为前提派遣军舰，而不是派兵。青瓦台高层人士15日表示：“这是需要内部讨论的问题。因为特朗普总统表明了意向，所以将慎重讨论。”另一名政府人士表示：“我们早有判断，美国会有派兵或提供武器支援等实质性要求。虽然想尽量不派兵，但还需要进行讨论。”韩国政府内部也有分析认为，由于通过霍尔木兹海峡进口原油的依赖度很高，因此根据经济、安全目的，难以拒绝美国的要求。对此，有人提出以与其他国家“联合行动”为前提，不以派兵形式，而以护卫为目的，向亚丁湾派遣青海部队的方案。不过，青海部队派兵同意案中明示的派遣地区是亚丁湾海域一带，因此要想在霍尔木兹海峡活动，可能需要追加国会批准同意等程序。美伊双方围绕原油基础设施的攻防战愈演愈烈。美国14日表示，对伊朗核心石油出口基地哈尔克岛上的90多个军事设施进行了精密打击。波斯湾北部的珊瑚礁岛哈尔克岛是负责伊朗原油出口量约90%的油品出口终端。特朗普表示：“完全摧毁了被称为伊朗‘皇冠上宝石’之地的所有军事目标。”对此，伊朗开始攻击阿联酋的普扎伊拉港，阿联酋被认为是绕过霍尔木兹海峡出口原油的通道。巴黎=常驻记者柳根亨、尹多彬记者 noel@donga.com、empty@donga.com