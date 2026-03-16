21日夜，王的归途…世界视线为之停驻

“考虑到防弹少年团庞大的粉丝群体，Netflix在光化门的直播将创下收视率新纪录。”（美国经济杂志《福布斯》）本周六，全世界的目光将聚焦于首尔光化门。时隔约4年携正规五辑《阿里郎ARIRANG》回归的防弹少年团（BTS），其21日在光化门广场的回归演出热度正持续升温。外媒不仅关注光化门现场消息，就连防弹少年团新应援棒的推出等也予以报道，展现出浓厚兴趣。所属公司Big-Hit Music于13日，即演出前，通过防弹少年团YouTube频道公开了承载《阿里郎》讯息的动画视频。视频以1896年七名青年在留声机前聆听《阿里郎》旋律的画面开始，最终呈现了站在光化门前的防弹少年团。这段一分钟的视频公开仅两天，点击量便突破330万次。这是K-POP歌手首次在韩国具有政治、社会象征意义的光化门广场举行单独公演。美国音乐专业杂志《滚石》评价光化门演出“BTS Comeback Live：ARIRANG”是“今年最值得期待的回归之一”。英国《卫报》也称其为“将对世界经济产生影响的全球性盛事”。对首尔的关注同样热烈。路透社报道称：“预计演出当天至少将有26万人聚集，韩国政府和首尔市对观演人员的安全问题等表示担忧。”美国《纽约时报》于13日（当地时间）也介绍了因演出门票预售竞争激烈，粉丝们前往韩国PC房的趣闻。《纽约时报》称：“粉丝们聚集到能提供稳定网络连接和共同体氛围的PC房，迎接K-POP超级天团的完整体演唱会。”据悉，防弹少年团将在本次演出中，沿着从景福宫勤政门经由兴礼门通往光化门的所谓“王的归途”登场并进行表演。所属公司HYBE在最初准备的1.5万张门票售罄后，追加开放了7000个席位，但同样瞬间售罄。警方为安全管理，计划投入6500余名警力和5400余件装备。首尔市也决定，演出当天下午2点至10点，地铁列车将不停靠光化门附近车站，并灵活关闭部分出入口。此外，警方与首尔市正就将周边31栋建筑指定为集中管理对象，并封闭这些建筑面向广场的正门等方案进行协商。此次是防弹少年团继2022年6月发行Anthology专辑《Proof》之后，时隔3年9个月以完整体形式发布新专辑。若是正规专辑，则距2020年2月发行的《MAP OF THE SOUL：7》已过去约6年。金道妍记者、史智媛记者 repokim@donga.com、4g1@donga.com