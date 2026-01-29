金建希一审被判处有期徒刑1年零8个月……尹锡悦夫妇同时被判刑

韩国法院28日对涉嫌操纵德意志汽车股价、收受统一教为请托所送香奈儿皮包等嫌疑移交审判的前总统尹锡悦的夫人金建希判处有期徒刑1年8个月。此前，尹锡悦本人因涉嫌妨碍逮捕被判5年，金建希当天也被判实刑，成为韩国宪政史上首个前总统夫妇同时被判实刑的事例。当天下午，首尔中央地方法院刑事合议27庭（庭长法官禹仁成）审理的金建希涉嫌受贿等一审判决中，法庭对金建希接受一个香奈儿包和格拉夫项链并接受统一教请托的嫌疑宣判有罪。法庭表示：“被告人（金建希）无法摆脱与请托相关的高价奢侈品，急于打扮自己。把自己的地位误用为追求营利的手段。”法庭还要求没收价值6000万韩元的格拉夫项链，并追缴相当于香奈儿包和天授参浓缩液的1281.5万韩元。金建希当天所获刑量远远低于特检要求的15年有期徒刑和20亿韩元罚款。这是因为法庭对适用于金建希的3项嫌疑中，只有从统一教处收受香奈儿包等财物的嫌疑（居间受贿）认定有罪，剩下的两项判决无罪。对于操纵德意志汽车股价的嫌疑（违反《资本市场法》），法庭表示：“被告人明知自己的资金或股票可能被用于操纵市价，仍然予以容忍。但很难断定被告人作为共同正犯实施了犯罪行为。”对于涉嫌从政治掮客明泰均处接受无偿舆论调查（违反《政治资金法》），法庭认为：“难以认为被告人获得了相当于舆论调查费用的财产利益。虽然怀疑是以尹锡悦夫妇接受舆论调查为代价，金映宣前国会议员得到公推，但没有犯罪证据。”对于当天的判决，特检表示，“在法理上、常识上也难以接受”，表示要上诉。吕根镐记者、朴京民记者 yeoroot@donga.com、mean@donga.com