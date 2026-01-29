“兰博基利”金吉利称米兰契合自身风格 誓在接力赛雪耻

韩国短道速滑国家队选手金吉利（22岁）是一位笑容很多的选手。在早上6点就开始训练的滑冰场，或是在吃饭休息的食堂，金吉利总是开朗地笑着。最近在忠清北道镇川运动员村见到的金吉利表示：“平时常听人说我是‘笑相’（笑脸）。我常常想着‘即使辛苦也要享受’，而且体力恢复也比较快。”但金吉利曾以泪水而非笑容结束的比赛是去年举行的哈尔滨冬季亚运会。金吉利在自己生涯首届亚运会的混合2000米接力赛以及女子1500米比赛中均夺得金牌，登上了领奖台的最高处。然而，她在最后一项比赛女子3000米接力结束后流下了热泪。这是因为作为最后一棒领先滑跑的她，在距离终点线仅剩半圈时与中国选手发生碰撞摔倒，导致韩国队仅获得第四名。金吉利决心在下月6日（当地时间）开幕的2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会上彻底洗刷去年的伤痛。金吉利表示：“（在亚运会上）真的非常对不起姐姐们。非常想弥补当时的失误。为了摆脱对失误的不安感，正全力投入训练。”因加速能力出色而被称作“兰博基利”（跑车兰博基尼+金吉利）的她，在此次冬奥会女子3000米接力赛中，也很可能作为决定韩国队奖牌颜色的最后一棒出场。韩国女子短道速滑队在冬奥会3000米接力项目中保持着最多夺冠纪录（6次）。但在上一届2022年北京冬奥会上获得第二名，未能实现三连冠。金吉利表示，看到在2024年巴黎夏季奥运会上实现团体赛十连冠的韩国女子射箭代表队，感触良多。她说：“想到‘她们能达到如此出色的水平，一定付出了巨大的努力’。我们真的非常想重新夺回接力赛第一的位置。”金吉利是在前两届冬奥会上作为韩国王牌选手活跃的“短道女王”崔珉祯（28岁）暂时脱下太极标志的2023∼2024赛季，成长为“世界级”选手的。她登上了国际滑联（ISU）世界巡回赛综合排名第一的宝座，并捧起了“水晶球奖”。在备战北京冬奥会的2021∼2022赛季国家队选拔赛中，金吉利仅以第8名勉强入围。但因排名靠后，最终未能踏上奥运舞台。在本次米兰-科尔蒂纳丹佩佐奥运会国家队选拔赛中，金吉利堂堂正正地获得了第一名。在2024∼2025赛季回归国家队的崔珉祯，则凭借去年世锦赛金牌得主的身份，自动获得了奥运赛季的太极标志。即将迎来个人第三次奥运征程的“老将”崔珉祯与“新星”金吉利，是引领韩国女子接力队的“双头马车”。同属城南市厅的两位选手，在1500米等个人项目上也是必须为金牌展开激烈竞争的对手。金吉利表示：“和（崔）珉祯姐姐一起进入决赛时，我们会互相说‘在前面见吧’。”即将迎来奥运首秀的金吉利表示，举办赛事的意大利米兰似乎是与自己非常契合的城市。金吉利曾有在2023年进行赛前训练以及去年参加国际滑联世界巡回赛总决赛时访问米兰的经验。金吉利笑着说：“米兰似乎是和我非常契合的城市。赛场和街道非常漂亮，‘美食店’也很多。想在成功结束奥运会后，带着愉快的心情去购物。”她的绰号“兰博基利”中包含的兰博基尼也是意大利品牌。任寶美 bom@donga.com