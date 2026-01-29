李在明提及“糖税”引讨论 食品业界担忧价格压力

韩国总统李在明28日通过社交媒体（SNS）提议，对含有过量糖或糖类的饮食饮料征收“糖税”，并将其负担金再投资于加强地方及公共医疗。李在明总统仅在当天就包括糖税在内，发布了4篇有关政策议题的SNS文章。李总统当天上午在SNS上发文称：“对于像烟草一样，通过糖负担金来抑制糖的使用，并将该负担金再投资于加强地方及公共医疗，各位意见如何？”并同时分享了一篇关于八成国民赞成“引入糖税”的报道。随后，总统办公室立即通过立场文表示：“关于因糖摄入引发的国民健康权问题以及作为加强地方及公共医疗再投资财源的利用方案等，将听取各界意见并进行研究。”糖税是对含有过量糖或糖类的饮食饮料额外征收的税款。主要以预防肥胖和糖尿病等疾病、增进国民健康为目的实施，在海外已有英国、美国等120多个国家及地区引入。共同民主党计划举行关于通过引入糖负担金以预防疾病等加强国民健康权议题的讨论会。此前，2021年时任议员姜炳远曾代表提议了《国民健康增进法》修正案，内容为对制造、加工、进口含糖饮料的业者等征收“含糖饮料负担金”，但因第21届国会任期届满而废弃。此后，医疗保健界等一直研讨其引入必要性，此次由李总统亲自提及。但食品业界担心引入糖税可能导致物价上涨等。一位业界相关人士表示：“对于广泛使用糖的食品公司而言，成本负担势必加大。价格上涨压力将转嫁给消费者，尤其担心低收入群体的实际感受负担会加重。”另一方面，李总统在分享地方自治团体金库利率首次公开的报道后表示：“这都是居民的血汗钱。”再次分享类似报道后则称：“1万亿韩元的1%也有100亿韩元，值得比较研究相关城市的民主程度和利率。”地方自治团体金库利率中，仁川最高，为4.57%，随后是首尔3.45%、世宗2.68%、大田2.64%。最低的是庆尚北道，为2.15%。不过也有观点指出，由于首都圈地方政府财政自立度高，银行竞相提出较高利率，因此难以将地方金库利率低归咎于无能。尹多彬记者、金多妍记者 empty@donga.com、damong@donga.com