苏姿丰与三星签署HBM4供应协议 韩国跃升为AI竞争核心枢纽

继引领全球人工智能（AI）半导体市场的英伟达之后，作为追赶者的超威半导体（AMD）首席执行官（CEO）苏姿丰（Lisa Su）也造访韩国，与三星、NAVER等结成了“AI同盟”。随着英伟达首席执行官黄仁勋、OpenAI首席执行官萨姆•奥尔特曼等掌握全球AI主导权的科技巨头掌门人接连访问韩国，有评价称韩国已崛起为全球AI竞争中不可或缺的核心枢纽。据财界18日消息，苏姿丰首席执行官当天下午访问了三星电子平泽园区，与三星电子设备解决方案部门负责人全永铉副会长等主要高管签署了旨在扩大下一代AI存储器和计算技术领域合作的谅解备忘录（MOU）。通过此次协议，三星电子被指定为将搭载于超威半导体下一代加速器“Instinct MI455X”的高带宽存储器HBM4的优先供应商。第六代产品HBM4也将搭载于英伟达近期公开的下一代AI加速器“Vera Rubin”上。据悉，除存储器供应外，双方还讨论了由三星电子一并提供先进委托生产和封装服务的全面合作方案。全永铉副会长强调：“通过此次协议，三星电子与超威半导体将扩大合作范围”，“三星电子拥有HBM4、最尖端委托生产及封装技术等能够支持超威半导体AI路线图的全方位能力。”苏姿丰首席执行官回应称：“非常高兴三星电子的先进存储器技术领导力与超威半导体的平台能够相结合。”苏CEO当晚与三星电子会长李在镕在承智园共进晚餐后，还将于19日会见三星电子设备体验部门（DX）负责人卢泰文社长。苏姿丰此访恰逢其与身为远房亲戚的黄仁勋首席执行官之间激烈的市场主导权竞争。几乎同一时间，英伟达在美国举办年度开发者大会“GTC 2026”，并宣布将推理型AI芯片的制造委托给三星。此前，黄CEO曾于去年10月访韩，与李在镕会长、现代汽车集团会长郑义宣举行所谓“至交炸鸡会面”，彰显了与韩国企业的牢固合作。分析认为，全球AI巨头争先恐后访问韩国的背景，在于确保驱动AI加速器核心的HBM稳定供应。韩国企业不仅能实现从半导体设计到生产的一体化，加之近期存储器缺货现象，预计掌握核心供应链的韩国半导体企业的身价将持续攀升。超威半导体还与NAVER、Upstage等公司构筑了软件生态系统的扩展战线。苏姿丰首席执行官当天上午访问了位于京畿道城南市的NAVER第二办公大楼“1784”，与崔秀妍代表等主要高管签署了“关于AI生态系统扩展及下一代基础设施合作”的谅解备忘录。双方决定构建优化于NAVER超大规模语言模型“HyperCLOVA X”的高性能GPU运算环境，并高度化保障AI模型稳定运营的基础设施技术。崔秀妍代表表示：“NAVER将扩大NAVER Cloud及整体AI服务中利用超威半导体平台的可能性，为下一代技术栈和服务的实现持续开展合作。”苏姿丰CEO回应称：“期待双方共同构建全球研究者和开发者可以信赖的开放式AI生态系统。”李栋勋记者、崔智媛记者 dhlee@donga.com、jwchoi@donga.com